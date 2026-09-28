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श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के अपमान मामले में BJP ने दर्ज कराई FIR, कहा- दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा आंदोलन

रांची: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर कालिख पोते जाने से नाराज प्रदेश भाजपा ने सोमवार को अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. अरगोड़ा थाना पहुंचे भाजपा नेताओं में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, महामंत्री गणेश मिश्रा, विधायक नवीन जायसवाल आदि नेता शामिल थे.

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे लिए केवल एक महापुरुष नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले हमारे पुरोधा और प्रेरणापुंज हैं. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित में लगाया और जम्मू-कश्मीर की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया. ऐसे महान राष्ट्रनायक की प्रतिमा के साथ इस प्रकार का घृणित एवं अपमानजनक कृत्य किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर विषय है.

इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अरगोड़ा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. दीपक प्रकाश ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा के सैद्धांतिक अधिष्ठान के प्रणेता एवं जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और भाजपा के विचारधारा के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक थे. उनकी प्रतिमा को कालिख पोतने और उसे क्षतिग्रस्त करने के प्रयास से हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को अत्यंत आघात पहुंचा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर प्रतिमा को अपवित्र करने की कोशिश की है. प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को नहीं मिटाया जा सकता. उन्होंने कहा कि देश के कोई भी महापुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म और वर्ग के हो, उनकी प्रतिमाएं देश के प्रति उनके योगदान, राष्ट्रभक्ति, त्याग, तपस्या, राष्ट्रीय चेतना और गौरव का प्रतीक होता है. उनकी प्रतिमा के प्रति घृणा प्रदर्शित करना, इसे क्षतिग्रस्त करना या अपमानित करना सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है.

उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के शासनकाल में गुंडों, बदमाशों, चोर उचक्कों, असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे देश के महापुरुषों को अपमानित करने की हिम्मत कर रहे हैं. उन्होंने सरकार एवं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने तथा घिनौनी हरकत करने वालों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करे और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें नहीं तो भाजपा इस कुकृत्य के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

भाजपा के हरमू मंडल अध्यक्ष ने दर्ज कराई प्राथमिकी

इस मामले में भाजपा के हरमू मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसे लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 324/298/196 /352/356 एवं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. भाजपा ने त्वरित एवं निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं उनकी प्रतिमा की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम होगी. महापुरुषों को अपमानित करने वाले ऐसे असमाजिक तत्वों को पुलिस चिन्हित कर जल्द कारवाई करें.

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