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भाजपा ने सत्या शर्मा और सत्यपाल सिंह को मैदान में उतारा, MCD स्थायी समिति अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में कुछ ही दिन शेष

भाजपा का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ बनाना: नामांकन के बाद महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाना है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी की व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब कूड़े के पहाड़ों को तय समय सीमा के भीतर खत्म करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाने वाली स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई. भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए गौतमपुरी वार्ड की पार्षद सत्या शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए करावल नगर वेस्ट वार्ड के पार्षद सत्यपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. दोनों नेताओं ने सिविक सेंटर स्थित निगम सचिव कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, स्थायी समिति सदस्य हेमचंद गोयल और कई भाजपा पार्षद मौजूद रहे.

ओखला लैंडफिल साइट पर जल्द ही पार्क होगा विकसित: महापौर ने आगे कहा कि ओखला लैंडफिल साइट पर जल्द ही पार्क विकसित किया जाएगा, भलस्वा लैंडफिल को भी साफ किया जाएगा और गाजीपुर लैंडफिल पर नई कंपनी और आधुनिक मशीनों की मदद से कूड़ा निस्तारण की गति बढ़ाई जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि एनटीपीसी द्वारा गाजीपुर लैंडफिल से 40 लाख टन कूड़ा उठाए जाने से इस अभियान को और गति मिलेगी.

भाजपा ने सत्या शर्मा और सत्यपाल सिंह को एमसीडी चुनाव में उतारा (ETV Bharat)

दोबारा उम्मीदवार बनाने का जताया आभार: वहीं, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सत्या शर्मा ने दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता एमसीडी चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना, बजट में घोषित योजनाओं को धरातल पर उतारना, सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, पार्कों, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करना रहेगा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भलस्वा, ओखला और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ छोटे हुए हैं और इन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है. एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 12 सदस्य हैं, जबकि अन्य दलों के छह सदस्य हैं. ऐसे में 27 जुलाई को होने वाले चुनाव में सत्या शर्मा के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है.

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