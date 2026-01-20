ETV Bharat / state

पंचायत–निकाय चुनाव में भाजपा ने उतारा हरावल दस्ते को, महिला और युवा मोर्चा देगा कांग्रेस के आरोपों का जवाब

कांग्रेस की ओर से वीबी जी रामजी और एसआईआर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की भाजपा ने रणनीति बना ली है.

बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान की सियासत गरमाती जा रही है. कांग्रेस की ओर से वीबी जी रामजी और SIR को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में बीजेपी ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए अपने हरावल दस्ते को मैदान में उतार दिया है. भाजपा ने इस बार महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी है, जो गांव–ढाणी तक जाकर कांग्रेस के कथित भ्रामक प्रचार को बेनकाब करेंगे और सरकार की योजनाओं की सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे. संगठन ने तय किया है कि पंचायत स्तर से लेकर नगरीय निकायों तक महिला और युवा मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाएंगे. यह दोनों मोर्चे न सिर्फ सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखेंगे, बल्कि विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब भी देंगे.

महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को दी जिम्मेदारी: पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा को चुनावी मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में उतारते हुए जमीनी स्तर पर सीधा संवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी का मानना है कि जनता से सीधे जुड़कर सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देना ही कांग्रेस के आरोपों का सबसे प्रभावी जवाब होगा. भाजपा महिला मोर्चा महिला मतदाताओं के बीच जाकर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेगा. उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक पहुंचे. वहीं, युवा मोर्चा युवाओं के बीच सक्रिय भूमिका निभाएगा. गांव-ढाणी और शहरी वार्डों में युवाओं से संवाद कर सरकार के रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े प्रयासों को सामने रखा जाएगा. युवा चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें समाधान से जोड़ा जाएगा.

महिला और युवा मोर्चा की ये है रणनीति (ETV Bharat Jaipur)

'कांग्रेस के झूठ को करेंगी बेनकाब': बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस भ्रामक प्रचार के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. भाजपा महिला मोर्चा का संकल्प है कि प्रदेश की महिलाओं के बीच कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक पहुंचाएंगे. इसके लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत में जाकर महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी. उन्हें योजनाओं की जानकारी देंगी और पात्र महिलाओं को लाभ दिलाने में सक्रिय सहयोग करेंगी. उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ प्रचारित किया जाएगा. महिला मोर्चा का मानना है कि इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा.

'युवा मोर्चा की रणनीति: गांव-ढाणी में युवा संवाद': वहीं, बीजेपी युवा मोर्चा ने भी गांव-ढाणी तक पहुंच कर युवा संवाद और चौपाल सहित अन्य कार्यक्रम तय किये हैं. युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने स्पष्ट किया कि युवा मोर्चा सरकार की योजनाओं को गांव-ढाणी तक लेकर जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और वे इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया जाना इसका बड़ा उदाहरण है.

