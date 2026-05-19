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फिरोजाबाद: 'जनता मुझे कोस रही है...' BJP महिला पार्षद ने मुंडन कराकर अपनी ही सरकार को घेरा

दरअसल, विरोध जताकर मुंडन कराने वाली महिला पार्षद का नाम ऊषा शंखवार है, जो नगर निगम वार्ड संख्या 6 का प्रतिनिधित्व करती हैं. मंगलवार दोपहर को वो अपने कुछ सहयोगियों और पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंच गईं. फिर वहां एक नाई को बुलाया और रोते-बिलखते हुए अपना मुंडन करना शुरू कर दिया.

इस प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के कई अन्य पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे. वहीं, नगर आयुक्त ने कहा है कि इन महिला पार्षद के वार्ड में जो-जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए मौके पर टीम को भेजा गया है.

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद में अपनी ही सरकार के कामकाज से नाराज़ एक बीजेपी महिला पार्षद ने विरोध जताते हुए अपना मुंडन करा लिया. उनका आरोप है कि उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे परेशान होकर जनता अब उन्हें कोस रही है.

इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते तीन साल में उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि समय-समय पर उन्होंने नगर निगम के अफसरों से शिकायत की है.

महिला पार्षद ने कहा कि उनके वार्ड में न तो सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और न ही पेयजल का समुचित इंतज़ाम है. उन्होंने कहा कि अब तक नगर निगम की तरफ से 64 लाख का काम कराया गया है, जिसका बार-बार ताना भी दिया जाता है. महिला पार्षद ने कहा कि वह बीजेपी की पार्षद हैं और अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो वह और भी बड़ा कदम उठा सकती हैं.

जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त प्रशांत नागर मौके पर पहुंचे. उन्होंने महिला पार्षद से बातचीत की और उन्हें समुचित विकास का भरोसा भी दिया. प्रशान्त नागर ने बताया कि इनके वार्ड में विकास तो हुआ है, लेकिन कौन-कौन से कार्य अभी बाकी है, उसकी जानकारी के लिए टीम मौके पर भेजी गई है. टीम की रिपोर्ट के आधार पर वहां विकास कार्य कराया जाएगा. साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

इधर नगर निगम की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वार्ड संख्या छह में 35 लाख रुपये की लागत से पेयजलापूर्ति का कार्य कराया गया है. सफाई व्यवस्था के लिए 32 कर्मचारियों की तैनाती की गयी है. 97 लाख रुपये से भी ज्यादा के काम स्वीकृत है.

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