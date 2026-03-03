ETV Bharat / state

रांची के नवनिर्वाचित पार्षदों और महापौर को बीजेपी ने किया सम्मानित, अब नजरें उप महापौर पद पर टिकीं

अपने कार्यकर्ताओं पार्षदों और निर्वाचित मेयर के साथ सीपी सिंह ( ETV Bharat )