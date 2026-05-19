BJP जिला अध्यक्ष के वार्ड में ही पार्टी को मिली करारी हार, महिला मोर्चा अध्यक्ष भी नहीं बचा पाई 'किला'
कई भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, जिस वजह से पार्टी को नुकसान हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 2:56 PM IST
कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू के चुनाव में इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है. जिस वार्ड में भाजपा के कई बड़े नेता आते हैं, उसी वार्ड में पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पाई. इतना ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी यहां तीसरे स्थान पर रहीं. चुनाव परिणाम आने के बाद अब पार्टी की कार्यप्रणाली और टिकट वितरण को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.
वार्ड नंबर-1 में भाजपा की बड़ी हार
नगर परिषद के वार्ड नंबर-1 में भाजपा ने तृप्ता महंत को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन चुनाव में उन्हें केवल 156 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहीं. इस सीट पर आजाद प्रत्याशी पुष्पा देवी ने 385 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विशाल सूद को 242 वोट मिले. सबसे खास बात यह रही कि यह वही वार्ड है जहां भाजपा जिला अध्यक्ष अमित सूद, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बिंदिया सूद और भाजपा प्रदेश सचिव मनीषा सूद रहते हैं. इसके बावजूद भी पार्टी यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई.
पूर्व भाजपा नेता की पत्नी ने जीता चुनाव
वार्ड नंबर-1 से जीत हासिल करने वाली पुष्पा देवी, पूर्व भाजपा नेता राम सिंह की पत्नी हैंय राम सिंह पहले जयराम सरकार में एचपीएमसी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. हालांकि बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें भाजपा से बाहर कर दिया गया था. इस बार राम सिंह ने अपनी पत्नी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा और उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली. चुनाव नतीजों के बाद अब भाजपा के अंदर भी नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है.
टिकट बंटवारे को बताया हार की वजह
कई भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ. पार्टी के अंदर कई जगहों पर उम्मीदवारों को लेकर सहमति नहीं बन पाई. इसका असर चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया. वरिष्ठ पत्रकार धर्मचंद यादव ने भी कहा कि अगर भाजपा सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवार तय करती, तो पार्टी नगर परिषद में बहुमत हासिल कर सकती थी. लेकिन टिकट वितरण में हुई गड़बड़ी का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा.
सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी भाजपा
11 वार्डों वाली कुल्लू नगर परिषद में भाजपा केवल 3 सीटें ही जीत पाई. भाजपा को वार्ड नंबर 4, 10 और 11 में जीत मिली. बाकी कई सीटों पर कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मार ली. वार्ड नंबर-8 में भी भाजपा अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, क्योंकि यहां दो भाजपा समर्थक उम्मीदवार मैदान में थे. अंत में आजाद प्रत्याशी शालिनी राय भारद्वाज ने जीत हासिल की. उन्हें भाजपा समर्थित माना जा रहा है, लेकिन वह अध्यक्ष चुनाव में किसका समर्थन करेंगी, यह अभी साफ नहीं है.
कई वार्डों में कांटे की टक्कर
नगर परिषद चुनाव में कई वार्डों में बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला. वार्ड नंबर-2 में कांग्रेस उम्मीदवार कुब्जा ठाकुर ने सिर्फ एक वोट से जीत हासिल की. उन्हें 356 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार पुष्पांजलि सूद को 355 वोट मिले. वहीं वार्ड नंबर-3, 6 और 7 में आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका दिया.
अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी हलचल
नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है. भाजपा के पास फिलहाल केवल एक महिला उम्मीदवार जीतकर आई है. ऐसे में अगर शालिनी राय भारद्वाज भाजपा को समर्थन देती हैं, तो पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद के लिए आगे कर सकती है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि नगर परिषद में अध्यक्ष पद किसके खाते में जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा.
भाजपा की रणनीति पर उठे सवाल
चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब पार्टी अपने बड़े नेताओं के वार्ड में ही जीत नहीं बचा पाई, तो यह संगठन के अंदर नाराजगी और कमजोर तालमेल का संकेत है. फिलहाल कुल्लू नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार जनता ने बड़े नेताओं से ज्यादा स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवारों को महत्व दिया है.
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