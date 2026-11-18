"बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम" स्लोगन के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस: राष्ट्रीय सचिव
जो राम का नहीं, वह किसी काम का नही. भाजपा ने चढ़ावा चोरी कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:30 PM IST
लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश अवध जोन के सह प्रभारी अब्दुल हन्नान ने बुधवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है. हमारा स्लोगन है "बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम" इसी स्लोगन के साथ जनता के बीच हम जाएंगे और जनता हमारा पूरा समर्थन करेगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है. आज वह झांसी पहुंची हैं. वहां पर जन हुंकार सभा में हिस्सा लेंगी. उसके बाद मां पीतांबरा देवी के दर्शन करेंगी, फिर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार हर वर्ग तेजी से जुड़ रहा है. पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रही है. अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. हर दिन महिलाओं के बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार खामोश बैठी है. लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है. स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी महंगी है कि आम आदमी को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है.
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. तमाम तरह की परेशानियां हैं, जिसका निराकरण करने के बजाए सरकार भाग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है. कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन में कांग्रेस को सीटें मिलने की बात है तो हमारे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ किया है कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए. हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें जरूर देगी.
181 प्रत्याशियों की जो सूची सोशल मीडिया पर तैर रही है, वह फर्जी है. कांग्रेस ने किसी तरह की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, जहां तक सपा की तरफ से कांग्रेस को 54 सीटें दिए जाने की बात चल रही है तो अभी इस पर भी कोई आधिकारिक बयान सपा की तरफ से नहीं आया है, जल्द ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बैठक होगी और सीटों का बंटवारा हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि जो राम का नहीं है वह किस काम का है. भाजपा ने चढ़ावा चोरी कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है.
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