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"बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम" स्लोगन के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस: राष्ट्रीय सचिव

बीजेपी हर क्षेत्र में विफल है ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश अवध जोन के सह प्रभारी अब्दुल हन्नान ने बुधवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है. हमारा स्लोगन है "बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम" इसी स्लोगन के साथ जनता के बीच हम जाएंगे और जनता हमारा पूरा समर्थन करेगी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है. आज वह झांसी पहुंची हैं. वहां पर जन हुंकार सभा में हिस्सा लेंगी. उसके बाद मां पीतांबरा देवी के दर्शन करेंगी, फिर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार हर वर्ग तेजी से जुड़ रहा है. पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है.



कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रही है. अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. हर दिन महिलाओं के बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार खामोश बैठी है. लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है. स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी महंगी है कि आम आदमी को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है.