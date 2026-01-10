गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर तैयार की रूपरेखा

ETV Bharat / state

BJP meeting in Gurugram: गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के गुरुग्राम दौरे पर चर्चा.

BJP meeting in Gurugram (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 10, 2026 at 6:44 PM IST

गुरुग्राम: शनिवार को गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने की. उन्होंने बताया कि इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई.

गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक: इस बैठक में कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, प्रभारी सतीश पूनिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इसके साथ ही भाजपा जिला इकाई के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी बैठक में शामिल हुए.

गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक (Etv Bharat)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे पर चर्चा: बैठक का एक अहम एजेंडा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के गुरुग्राम दौरे को लेकर रहा. बैठक में नितिन नवीन के आगमन की तैयारियों को लेकर और उनके कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा "12 जनवरी 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुग्राम पहुंचेंगे. इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों, भविष्य की रणनीति और युवाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा करेंगे."

संगठन और पार्टी की रणनीति पर चर्चा: बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने कहा "नितिन नवीन का ये दौरा हरियाणा का पहला दौरा होगा. जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में युवाओं की भागीदारी रहेगी, जो भाजपा संगठन के लिए एक सकारात्मक संकेत है. बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया."

