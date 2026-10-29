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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, 30 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बैठक का उद्घाटन करेंगे. ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में 30 अक्टूबर को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी. बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह करेंगे. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर की बैठक: प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी ने बैठक की रूपरेखा और इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा विधानसभा प्रभारी और चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेशभर में तैनात विस्तारक भी बैठक में हिस्सा लेंगे.

राजनीतिक प्रस्ताव पर होगी चर्चा: राजेश चौधरी के मुताबिक, बैठक के उद्घाटन के बाद राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर प्रदेशभर से आए पार्टी पदाधिकारी अपने विचार रखेंगे. चर्चा के बाद जरूरत के मुताबिक संशोधन किए जाएंगे और फिर प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसमें भाजपा सरकार के पिछले साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी. चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती पर मंथन: राजनीतिक प्रस्ताव के बाद संगठन से जुड़े विषयों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी. पार्टी की योजना है कि चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत किया जाए तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए. बैठक में इस बात पर भी विचार-विमर्श होगा कि भाजपा जनता के बीच किन मुद्दों और रणनीति के साथ पहुंचेगी. इसके साथ ही चुनावी अभियान को प्रभावी बनाने और प्रदेशभर में पार्टी की गतिविधियों को गति देने पर भी चर्चा की जाएगी. दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि: प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दिवंगत पार्टी नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव भी लाया जाएगा. बैठक के समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे. पार्टी नेतृत्व की ओर से इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इसमें संगठनात्मक प्राथमिकताओं और चुनावी अभियान की दिशा पर विचार किया जाएगा.