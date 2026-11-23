जगत नेगी के विवादित बयान से गुस्साए पूर्व सैनिक! मंत्री का पुतला फूंका, बर्खास्तगी की उठाई मांग
विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्री ने राफेल विमान सौदे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया था. जिस पर अब विवाद बढ़ गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:47 PM IST
हमीरपुर/कुल्लू: कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन तेज हो गया है. सोमवार को हमीरपुर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगत सिंह नेगी का पुतला फूंका और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है.
भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी विधानसभा में भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में जगत सिंह नेगी की ओर से दिए गए उस बयान को लेकर है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई पर टिप्पणी की गई थी. भाजपा ने इस बयान को सेना के सम्मान से जोड़ते हुए कड़ा विरोध जताया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती.
'मंत्री ने पार की सारी हदें'
भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी मानसिकता सेना के सम्मान के प्रति ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मंत्री ने पहले भी सेना का अपमान किया है और इस बार सारी हदें पार कर दी हैं. राकेश ठाकुर के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर ऐसा सैन्य अभियान था जिसकी सराहना पूरी दुनिया ने की. इसके बावजूद मंत्री की टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है, मानो भारत को युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा हो.
मुख्यमंत्री से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग
राकेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्री का बचाव करना और उन्हें योद्धा बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार जगत सिंह नेगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन करेगी.
पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने भी उठाई कार्रवाई की मांग
भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम ग्लोरिया ने कहा कि हमीरपुर में पूर्व सैनिकों ने मंत्री की सेना संबंधी टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया है. इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सेना को लेकर की गई टिप्पणी बेहद गंभीर है और यह सोची-समझी योजना के तहत की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला सेना के सम्मान से जुड़ा है तो सरकार की ओर से अब तक न तो स्पष्ट खंडन किया गया है और न ही कोई कार्रवाई हुई है.
पुरुषोत्तम ग्लोरिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जगत सिंह नेगी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय सेना के सम्मान और सैनिकों के गौरव के लिए हमेशा खड़ी रही है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
कुल्लू में भी भाजपा ने फूंका मंत्री का पुतला
जगत सिंह नेगी की टिप्पणी के विरोध में कुल्लू में भी भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. ढालपुर के रथ मैदान में मंत्री का पुतला फूंकने के बाद कार्यकर्ताओं ने रथ मैदान से ढालपुर चौक तक रैली निकाली. प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर भी शामिल हुए.
गोविंद ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार विपक्ष का विरोध करने के बजाय देश और सेना पर सवाल उठाने लगी है. उन्होंने मंत्री की टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर उनका बचाव करने का आरोप लगाया. गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों जवान भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं और प्रदेश के सैनिकों ने कारगिल जैसे युद्धों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ऐसे में सेना के सम्मान से जुड़े मामलों पर जिम्मेदारी से बयान दिया जाना चाहिए.
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