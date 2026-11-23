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जगत नेगी के विवादित बयान से गुस्साए पूर्व सैनिक! मंत्री का पुतला फूंका, बर्खास्तगी की उठाई मांग

सेना पर टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक ( ETV BHARAT )

हमीरपुर/कुल्लू: कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन तेज हो गया है. सोमवार को हमीरपुर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगत सिंह नेगी का पुतला फूंका और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है.

भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी विधानसभा में भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में जगत सिंह नेगी की ओर से दिए गए उस बयान को लेकर है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई पर टिप्पणी की गई थी. भाजपा ने इस बयान को सेना के सम्मान से जोड़ते हुए कड़ा विरोध जताया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती.