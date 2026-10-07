रांची में 'विकसित भारत संकल्प सभा' और 'सेवा ज्योति यात्रा' का आयोजन, पीएम मोदी दिया विकसित भारत का मंत्र
रांची में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 6:07 PM IST
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में झारखंड सहित देशभर में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. सेवा संकल्प अभियान के तहत रांची के OTC मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे.
इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प सभा का सीधा प्रसारण कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसका सीधा प्रसारण पूरे देश में किया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों को वर्चुअली संबोधित किया.
भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया: आदित्य साहू
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है. आज देश आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. विकसित भारत केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है. आने वाले समय में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे.
प्रधानमंत्री का जीवन और उनकी कार्यशैली करोड़ों देशवासियों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है. प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की जनसेवा यात्रा सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणादायक यात्रा है. इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जो थके अनवरत काम करते आए हैं, आज वे 25 वर्षों से अनवरत काम करते आए हैं. उनके इस समर्पण पर उसे विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा निकालते हुए खुशी हो रही है.
दिल्ली में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 25 वर्षों की जनसेवा यात्रा के अनुभवों और देश के विकास के संकल्प को साझा करते हुए विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक भागीदारी, सेवा और समर्पण का आह्वान किया. उन्होंने सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने अपनी 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा को राष्ट्र निर्माण और जनसेवा के प्रति निरंतर समर्पण से जोड़ते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए देशवासियों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है.
इस दौरान उन्होंने ‘वी विल डू इट’ के संकल्प के साथ विकसित भारत का मंत्र दिया. पीएम मोदी ने कहा कि सात अक्तूबर 2001 को जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन सार्वजनिक जीवन में यह पड़ाव भी आएगा. उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रमुख के तौर पर देश की सेवा करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इसे जनता के लगातार मिल रहे आशीर्वाद का परिणाम बताया और भाजपा, एनडीए तथा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम मेरा संकल्प है और राष्ट्र समृद्धि मेरा लक्ष्य है. देश को विकसित बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा.
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