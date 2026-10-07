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रांची में 'विकसित भारत संकल्प सभा' और 'सेवा ज्योति यात्रा' का आयोजन, पीएम मोदी दिया विकसित भारत का मंत्र

कार्यक्रम में शामिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता ( Etv Bharat )

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में झारखंड सहित देशभर में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. सेवा संकल्प अभियान के तहत रांची के OTC मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे.