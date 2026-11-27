बीजेपी ने यूपी के छह क्षेत्रों की कमान छह राज्यों के संगठनात्मक मंत्रियों को सौंपी, जमीनी तैयारियों पर रहेगी नजर
क्षेत्रवार चुनावी तैयारियों, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी नजर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:40 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है. यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी ने छह राज्यों के संगठन मंत्रियों को यूपी के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है. इन संगठन मंत्रियों की चुनाव में भूमिका केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्रवार चुनावी तैयारियों, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी नजर रहेगी.
भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जिन संगठन मंत्रियों की तैनाती की है, उनमें छत्तीसगढ़ के कर्मवीर सिंह को अवध क्षेत्र, मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर को गोरखपुर क्षेत्र, राजस्थान के अजय कुमार को ब्रज क्षेत्र, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना के एन. मधुकर को काशी क्षेत्र, झारखंड के पवन साईं को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र और महाराष्ट्र के सतीश धोंड को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है.
बूथ से लेकर जिला संगठन तक करेंगे समीक्षा:
इन पदाधिकारियों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों में संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा. इसके लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर की बैठकों, बूथ समितियों की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की भूमिका, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और स्थानीय नेतृत्व की कार्यशैली की समीक्षा की जा सकती है.
संगठन की गतिविधियों को लेकर मिलने वाले फीडबैक के आधार पर कमजोर कड़ियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने की कवायद होगी. दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली थीं. चुनाव परिणाम के बाद संगठन और सरकार के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ स्तर पर कमजोरियों को लेकर भी चर्चाएं सामने आई थीं. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से सक्रिय करने पर जोर दे रही है.
वहीं, दूसरे राज्यों के संगठन पदाधिकारियों को यूपी में जिम्मेदारी देने के पीछे, उनके संगठनात्मक अनुभव का इस्तेमाल करने की रणनीति मानी जा रही है. हालांकि, उनके सामने प्रदेश की स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय मुद्दों और विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग चुनौतियों को समझने की भी जिम्मेदारी होगी.
क्षेत्रवार समीक्षा में उन विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जहां पिछले चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, या संगठन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया था. इसके अलावा कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय और बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच जैसे पहलुओं का भी आकलन महत्वपूर्ण होगा.
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