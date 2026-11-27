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बीजेपी ने यूपी के छह क्षेत्रों की कमान छह राज्यों के संगठनात्मक मंत्रियों को सौंपी, जमीनी तैयारियों पर रहेगी नजर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है. यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी ने छह राज्यों के संगठन मंत्रियों को यूपी के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है. इन संगठन मंत्रियों की चुनाव में भूमिका केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्रवार चुनावी तैयारियों, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी नजर रहेगी.



भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जिन संगठन मंत्रियों की तैनाती की है, उनमें छत्तीसगढ़ के कर्मवीर सिंह को अवध क्षेत्र, मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर को गोरखपुर क्षेत्र, राजस्थान के अजय कुमार को ब्रज क्षेत्र, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना के एन. मधुकर को काशी क्षेत्र, झारखंड के पवन साईं को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र और महाराष्ट्र के सतीश धोंड को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है.



बूथ से लेकर जिला संगठन तक करेंगे समीक्षा:

इन पदाधिकारियों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों में संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा. इसके लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर की बैठकों, बूथ समितियों की सक्रियता, पन्ना प्रमुखों की भूमिका, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और स्थानीय नेतृत्व की कार्यशैली की समीक्षा की जा सकती है.