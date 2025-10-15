ETV Bharat / state

रांची में बीजेपी का स्वदेशी अभियान! दीपावली और छठ में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरुक किया

रांची में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की थीम पर बीजेपी नेताओं ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया.

Self-reliant India resolution campaign
रांची महानगर कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:26 PM IST

रांची: बीजेपी इन दिनों स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए झारखंड समेत देशभर में जागरूकता अभियान चला रही है. इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रांची विधायक सीपी सिंह, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो समेत बड़ी संख्या में महानगर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए.

स्थानीय वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर देश में फैलाई जा रही है जागरूकता

इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली और छठ जैसे त्योहार में भी चीन की वस्तुओं का इस्तेमाल उचित नहीं है. हमें स्थानीय वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए बीजेपी, पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रही है. यदि स्थानीय स्वदेशी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और 2047 में पीएम नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा.

जानकारी देते विधायक सीपी सिंह और सांसद ढुल्लू महतो (Etv bharat)

उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि पर्व त्योहार में भी देवी-देवताओं की मूर्ति मेड इन चाइना रहती है, ऐसे में हम सभी को इसे गंभीरता से लेते हुए स्थानीय उत्पादों को अपनाना होगा.

2047 में सशक्त भारत बनाने का सपना होगा पूरा: ढुल्लू महतो

इस मौके पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि 2047 में सशक्त भारत बनने का पीएम मोदी ने जो सपना देखा है, वह जरूर पूरा होगा. इसके लिए हम सभी को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देना होगा. बीजेपी देशभर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता फैला रही है.

स्थानीय वस्तुओं का इस्तेमाल करने से जहां रोजगार का सृजन होगा, वहीं घरेलू अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. इस कार्यक्रम में महानगर बीजेपी अध्यक्ष वरुण साहू, पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्रा, विश्वजीत सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया.

