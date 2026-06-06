BJP जो सपने देखती है वो सच होती है, घोटाले करने वाले सभी गए जेल, आप बचेंगे क्या: संतोष पांडेय
भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, 12 सालों में पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई का दलदल जनता ने देखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 8:22 PM IST
रायपुर: केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में जगह-जगह कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं. बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का भी दौर तेज हो गया है. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे उपलब्धियों के रुप में गिना रही है, वहीं कांग्रेस इन 12 सालों को महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा में धांधली के तौर पर प्रचारित कर सरकार को पूरी तरह से फेल बता रही है.
सवाल बीजेपी के सपनों पर
भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं सवाल उठता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मैं ही याद रहता हूं. उन्हें लगता है कि मैं जो सवाल करता हूं, वह उनके सपने में आता है और भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है, वह पूरा होने वाला भी नहीं है. 12 साल के कार्यकाल को लेकर पूछे जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ''काम के नाम पर यहां कुछ नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री जी ताश के पत्तों की तरह है नेताओं को देखते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं. मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं. महंगाई की मार से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है, खाद और बीज की किल्लत चरम पर है, नीट की परीक्षा के बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते. सीबीएसई में गड़बड़ी हुई इसपर बयान क्यों नहीं देते. इसके अलावा जो परीक्षाएं हुई हैं वह सभी भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी है, देश बदहाल हो रहा है इसे किस तरीके से देखा जाए.''
गर्मा रही है सियासत
दरअसल, भूपेश बघेल ने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी सपने देखती है. भूपेश बघेल के इस तंज पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भूपेश बघेल जी को यह पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी सपने देखती है वो जरूर पूरी होती है. भारतीय जनता पार्टी ने समीर बिश्नोई का सपना देखा था और कोयला घोटाले में समीर बिश्नोई जेल गए है. हमने यह भी सपना देखा था कि सौम्या चौरसिया जो कर रहीं हैं उनका स्थान कहां है. बाद में सौम्या चौरसिया को जेल जाना पड़ा. सूर्यकांत तिवारी के कारनामों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा था. हमने सूर्यकांत तिवारी का भी सपना देखा जो बाद में जेल गए.''
हम विष्णुदेव साय के शासनकाल में हालात देख रहे हैं.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 4, 2026
अगर हम मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियों की बात करें, तो छात्र NEET को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आम नागरिक डीजल और पेट्रोल के बारे में पूछ रहे हैं। महिलाएं पूछ रही हैं कि गैस सिलेंडर कहां हैं। युवा पूछ रहे हैं कि… pic.twitter.com/BkkOOziUkA
प्रधानमंत्री जी ताश के पत्तों की तरह नेता फेंटते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 6, 2026
प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले हमें पेट्रोल और डीज़ल के बारे में बताना चाहिए.
महंगाई की मार से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है. खाद और बीज का क्या हुआ? NEET परीक्षा के बारे में बताएं?
CBSE में गड़बड़ी,… pic.twitter.com/J5nFRPLKxr
बीजेपी सांसद ने कसा तंज
प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा, ''अनिल टुटेजा का भी हाल वही हुआ और अनिल टुटेजा को भी जेल जाना पड़ा. आप के चाहते लोगों में रानू साहू रही है. भारतीय जनता पार्टी ने उनके भी कारनामों को देखा था. और रानू साहू को भी जेल जाना पड़ा. संतोष पांडे ने कहा कि माननीय भूपेश बघेल जी आप भी घोटाले में शामिल हैं और एक दो नहीं कई घोटाले आपके समय में हुए हैं. जिसमें सीधे तौर पर आप जुड़े रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी यह सपना देख रही है कि आने वाले समय में आप कहां होंगे. ऐसा नहीं है कि घोटाला करने वाले बाकी लोग जेल गए हैं तो आप बच जाएंगे.''