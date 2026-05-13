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हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस चारों खाने चित्त, PM मोदी ने दी बधाई, आखिर जीत के मायने क्या ?

हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने को मिला. साफ है कि जनता ने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है.

BJP dominance in Haryana civic elections people approve of CM Saini government development works
हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले-बल्ले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 7:11 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 8:02 PM IST

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चंडीगढ़ : 2014 के हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो इसका शायद किसी को अनुमान नहीं था कि उसे राज्य में किसी भी चुनाव में हराना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा. बीजेपी हरियाणा के हर चुनाव में 2014 के बाद से शानदार प्रदर्शन कर रही है. कुछ ऐसा ही इस बार स्थानीय निकाय चुनावों के तहत तीन नगर निगम, एक नगर परिषद, तीन नगर पालिका चुनावों में देखने को मिला है, जहां बीजेपी सभी विपक्षी दलों पर भारी पड़ी है.

निकाय चुनाव की चुनौती का सामना : हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दो सीटों पर हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को एक निर्दलीय की सीट पर हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद सीएम नायब सैनी के सामने स्थानीय निकाय चुनाव की चुनौती थी. इसका उन्होंने पार्टी संगठन के साथ मिलकर सामना किया और शानदार प्रदर्शन कर विपक्षी दलों को पटखनी दी.

निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले : अंबाला नगर निगम में बीजेपी का जलवा रहा. यहां मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने बंपर वोटों से जीत दर्ज की, वहीं 20 वार्डों में बीजेपी ने 16 , कांग्रेस ने 3 और एक पर निर्दलीय की जीत हुई, यानि बीजेपी यहां पर विपक्ष पर भारी पड़ी. वहीं पंचकूला नगर निगम में बीजेपी ने फिर से अपना परचम कायम रखा. यहां पर भी मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी श्याम लाल बंसल की एक तरफा जीत हुई. यहां पर 20 वार्डों के नतीजों में 17 पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस और दो पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. सोनीपत नगर निगम के चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन अंबाला और पंचकूला की तरह रहा. यहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन की एकतरफा जीत हुई, जबकि 22 वार्डों में से 17 पर बीजेपी और पांच पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब हुई. रेवाड़ी नगर परिषद के चुनावों में भी बीजेपी एक बार फिर से अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गई. यहां पर भी अध्यक्ष पद पर बीजेपी की वनीता पीपल ने अपना कब्जा जमाया. हालांकि यहां पर 32 वार्डों में से ज्यादातर पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. बीजेपी ने 11, कांग्रेस 1 और निर्दलीयों ने 20 वार्डों पर जीत दर्ज की. धारूहेड़ा नगरपालिका के चुनावी नतीजों में भी बीजेपी अध्यक्ष पद जीतने में कामयाब हुई. वहीं 18 वार्डों में सभी निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए. यहां कोई भी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था. वहीं हुड्डा के गढ़ नगरपालिका सांपला में भी बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई, जबकि यहां के 16 वार्डों में से 6 पर बीजेपी और 10 पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते. उकलाना नगरपालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय चेयरमैन जीतने में कामयाब हुईं. वहीं 16 वार्डों में निर्दलीय चुनाव जीते. यहां पर भी किसी ने भी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा. हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दी लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इन चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही है.

PM मोदी ने दी बधाई : हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि "हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार!. इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता-जनार्दन का भाजपा-एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन की नीतियों पर अटूट विश्वास है. ये विजय राज्य की डबल इंजन सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है. इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है."

कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे नतीजे : स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए सबसे बड़े सिर दर्द आने वाले दिनों में बन सकते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में ही बीजेपी ने उनको पटखनी दी है. यहां बीजेपी अध्यक्ष पद जीतने में कामयाब हुई है. इसके साथ ही अंबाला और सोनीपत लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास है. बावजूद इसके इन दोनों निगमों में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की. वहीं पंचकूला में भी कांग्रेस पार्टी का विधायक है. बावजूद इसके बीजेपी यहां भी एक तरफा जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है. ऐसे में इन नतीजों ने कांग्रेस को फिर से मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है.

चुनावी जीत पर क्या बोले सीएम नायब सैनी ? : हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता का विश्वास केंद्र और हरियाणा सरकार पर बढ़ा है इसलिए आज का निकाय चुनावों का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है. आज हरियाणा में तीनों मेयर भाजपा के बनने जा रहे हैं. रेवाड़ी, सांपला और धारूहेड़ा में भी हमको बड़ी मार्जिन से जीत मिली है. विपक्ष के ऊपर अब जनता को विश्वास नहीं रहा, वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं. विपक्ष बताए कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं लेने दिया. किसानों के लिए भी विपक्ष ने कुछ नहीं किया. पूरे विश्व में भारत का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है, इसलिए ये नतीजे आए हैं.

क्या बोले चुनावी नतीजों पर खेल मंत्री ? : हरियाणा के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर सभी विजयी प्रत्याशियों, मेयर एवं पार्षदों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. गौरव गौतम ने कहा कि ये जीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर अपना विश्वास जताया है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "कांग्रेस पर तो उनके अपने विधायक भी भरोसा नहीं करते, फिर आम जनता उन पर क्या भरोसा करेगी."

चुनावी नतीजों पर क्या बोले हुड्डा ? : निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते है कि कांग्रेस की पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस रही है. हमें अच्छे वोट मिले हैं. सांपला में हुई हार के सवाल पर हुड्डा कहते हैं कि वहां कांग्रेस लड़ी ही नहीं है. कांग्रेस कमेटी के चुनाव कभी लड़ती ही नहीं है. कांग्रेस कमेटी और जिला परिषद के चुनाव कभी नहीं लड़ी है.

चुनावी नतीजों पर क्या बोले हुड्डा ? (ETV Bharat)

"लोकतंत्र की हत्या पर उतरी भाजपा" : इधर पंचकूला से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने बेहद तीखे तेवर में कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं बल्कि पूरी तरह “मैनेज किया गया खेल” है. उन्होंने आरोप लगाया कि, “मतगणना के दौरान करीब डेढ़ घंटे तक कैमरे बंद रखना कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश है. उसी दौरान मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई. हर वार्ड में 2000 वोटों का एक जैसा अंतर आना लोकतंत्र नहीं, बल्कि परिणामों से खेल है.” उन्होंने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, “एक पार्षद प्रत्याशी जिसे अंग्रेज़ी में साइन करना तक नहीं आता, उसके नाम से अंग्रेज़ी में साइन कर दिए गए. ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, बल्कि खुला फर्जीवाड़ा है.”

बीजेपी की जीत के क्या है मायने ? : इधर बीजेपी की स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल कहते हैं कि वैसे तो इन चुनावों में जनता मौजूदा सरकार के पक्ष में ही वोटिंग करती है. लेकिन जिस तरह विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर रहा था, ऐसे में विपक्ष के उन मुद्दों को जनता का साथ न मिलना उनकी बड़ी हार मानी जा सकती है. वे कहते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में अपने मजबूत गढ़ों को नहीं बचा पाई है, जो कांग्रेस को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर रही है.

"कांग्रेस को मंथन की जरूरत" : वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए भले ही किसी बड़े झटके से कम नहीं है. वे कहते हैं कि कांग्रेस को इन नतीजों को लेकर मंथन जरूर करना होगा. वहीं आने वाले दिनों में अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव भी करने होंगे.

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Last Updated : May 13, 2026 at 8:02 PM IST

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