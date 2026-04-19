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महिला आरक्षण पर घमासान, मंत्री राजेश धर्माणी बोले- महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही भाजपा

धर्माणी ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर निर्णय लेना चाहिए.

RAJESH DHARMANI WOMEN RESERVATION
महिला आरक्षण पर मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार को घेरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 1:39 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में रही है और इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति रखती है. राजेश धर्माणी ने कहा कि महिला आरक्षण का विषय राजनीति से ऊपर होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने की जरूरत है, न कि केवल घोषणाएं करने की.

'कांग्रेस की स्पष्ट नीति'

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 33 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. धर्माणी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एकजुट होकर निर्णय लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू किया जाता है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी.

कंगना के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया

धर्माणी ने भाजपा सांसद कंगना रणौत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या को लेकर दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में तीन महिला विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद गलत जानकारी देना राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है.

सोलर प्लांट का उद्घाटन

इस दौरान बिलासपुर के बंदलाधार स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 किलोवाट क्षमता के सोलर इन्क्यूबेशन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया. इस प्लांट के शुरू होने से छात्रों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा. यह प्लांट केके फाउंडेशन द्वारा कॉलेज को प्रदान किया गया है.

'तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा'

मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे सोलर एनर्जी के तकनीकी पहलुओं को समझ सकेंगे. इससे उनके कौशल में वृद्धि होगी और भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक और रोजगारपरक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह के सोलर प्लांट स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया.

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