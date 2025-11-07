BJP जिला अध्यक्ष पर पत्रकार को धमकी देने का आरोप, FIR कराने की कही बात, पत्रकारों ने कलेक्टर-SP को सौंपा ज्ञापन
दंतेवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता पर ये आरोप लगा है. दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ ने कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 8:12 PM IST
दंतेवाड़ा: जिले में एक पत्रकार को खबर बनाने पर FIR की धमकी मिली है. ये धमकी भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने एक स्थानीय पत्रकार लोकेश शर्मा को दी है. बताया जा रहा है कि, पत्रकार ने अवैध अतिक्रमण को लेकर एक खबर बनाई थी. इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष के करीबी लोगों पर आरोप था. इसके बाद संतोष गुप्ता ने फोन कर पत्रकार पर FIR कराने की बात कही.
पत्रकार संघ ने की बैठक और सौंपा ज्ञापन: मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक की. इस बैठक में संघ अध्यक्ष बप्पी राय, वरिष्ठ पत्रकार यशवंत यादव, विनोद सिंह समेत कई पत्रकार मौजूद रहे. बैठक के बाद पत्रकारों ने कलेक्टर और एसपी को पत्र सौंपकर अतिक्रमण की जांच और धमकी के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की.
पत्रकार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी: संघ अध्यक्ष बप्पी राय ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भी दी गई है. पत्रकारों ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डराने-धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया: मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जांच समिति गठित कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.