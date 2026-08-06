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BJP जिलाध्यक्ष के जेठ पर धारदार हथियार से हमला; हालत गंभीर

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार.

बीजेपी जिलाध्यक्ष के जेठ पर धारदार हथियार से हमला
बीजेपी जिलाध्यक्ष के जेठ पर धारदार हथियार से हमला (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:41 AM IST

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कानपुर देहात: जिले में कुछ दबंगों ने बीजेपी की वर्तमान जिलाध्यक्ष रेणुका सचान के जेठ पर इलाके में रहने वाले कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हमलावरों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही घायल हुए युवक को ईलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है. जहां बीजेपी की जिलाध्यक्ष रेणुका सचान के जेठ अजीत सचान अपनी फसल देखने के लिए खेत पहुंचे थे. आरोप है कि वहां गांव के ही दो भाई बिहारी और रवि उनके खेत में घास काट रहे थे. अजीत ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक आरोपी ने अजीत को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने घास काटने वाले हंसिए से उनके पेट पर हमला कर दिया. हमले में अजीत सचान गंभीर रुप से घायल हो गए. जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

वहीं, खेत में काम कर रहे अन्य लोगों ने किसी तरह घायल अजीत को गांव पहुंचाया. जिसके बाद परिजन उन्हें सीएचसी पुखराया ले गए. जहां डाक्टरों ने उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की जानकारी होने पर जिलाध्यक्ष रेणुका सचान पहुंची और उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर अपने जेठ का हालचाल जाना

थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. वही घायल अजीत को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है जहां उनका उपचार जारी है.


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