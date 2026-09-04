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बीजेपी का अल्टीमेटम खत्म, 8-11 सितंबर तक जिलों में घेराव, कांग्रेस बोली- एक साथ प्रदर्शन की क्षमता नहीं

रांची: छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले दिनों भाजपा के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की थी. शिष्टमंडल ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आग्रह किया था. यह समयसीमा समाप्त होते ही प्रदेश भाजपा ने आंदोलन की घोषणा कर दी है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि 8 से 11 सितंबर तक भाजपा राज्य के सभी 24 प्रशासनिक जिलों में डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को दिया गया समय अब खत्म हो चुका है. अब भाजपा कार्यकर्ता लगातार चार दिनों तक सभी 24 जिलों में प्रदर्शन के साथ डीसी एवं एसपी कार्यालय का घेराव कर छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे. प्रतिदिन छह जिलों में घेराव कार्यक्रम होगा.

जिलेवार कार्यक्रम की रूपरेखा

आदित्य साहू ने बताया कि घेराव कार्यक्रम की शुरुआत 8 सितंबर से होगी.

8 सितंबर को रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा जिले में

9 सितंबर को कोडरमा, साहिबगंज, बोकारो, पलामू, सिमडेगा और चाईबासा जिले में

10 सितंबर को सरायकेला, पाकुड़, धनबाद, गुमला, लातेहार और चतरा जिले में

11 सितंबर को रामगढ़, देवघर, लोहरदगा, खूंटी, गोड्डा और जामताड़ा जिले में

छात्रों के साथ व्यवहार पर भाजपा का आरोप

आदित्य साहू ने कहा कि एकीकृत बिहार या झारखंड गठन के बाद राज्य के अंदर ऐसा दृश्य नहीं देखा गया होगा, जैसा सुलूक छात्रों के साथ राज्य सरकार कर रही है. छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है. शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. राज्य के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों को झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा लाठी-डंडों से पीटा गया. उल्टा छात्रों पर ही मुकदमा कर दिया गया है. सवाल है कि छात्रों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले झामुमो कार्यकर्ताओं पर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है. यह जनता जानना चाहती है.

उन्होंने दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों के छात्र आंदोलनों से झारखंड के आंदोलन की तुलना करते हुए कहा कि झारखंड के छात्रों ने मिसाल कायम की है. वहीं दिल्ली के आंदोलन को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कांग्रेस के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया. लेकिन झारखंड में किसी छात्र ने किसी को गाली नहीं दी, फिर भी करीब एक हजार छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया. इतने से ही पुलिस और सरकार का मन नहीं भरा. पुलिस रात के अंधेरे में छात्रों के घर पर दस्तक देकर भय का माहौल बना रही है और कोचिंग संचालकों को डराया-धमकाया जा रहा है.

नौकरी घोटाले और सरकार की नीति पर निशाना

आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने नौकरियों को बेचने का काम किया है. सरकार को डर है कि उनके द्वारा नौकरी बेचने का घोटाला सबके सामने न आ जाए, इसलिए सरकार छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे भी नहीं हुए और कांग्रेस, जेएमएम एवं आरजेडी के लोग मुख्य सचिव के पास पहुंच गए. अगर इन नेताओं को जाना ही था तो मुख्यमंत्री के पास जाते. लगता है सीएम पर इन नेताओं का भरोसा खत्म हो चुका है. मुख्य सचिव से मिलने के बाद इन नेताओं ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, वह काफी शर्मनाक है.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को मुख्य सचिव को सच बताना चाहिए था कि झारखंड में नौकरी बेची गई है या नहीं. धमकी देकर, मुकदमा कर आप सवालों से नहीं भाग सकते. सरकार छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है. सरकार और पुलिस को कोयला, बालू, पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, खनिज संपदाओं की लूट पर रोक लगानी चाहिए. लेकिन ये लोग छात्रों को पकड़ रहे हैं. सरकार से अनुरोध है कि ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न न होने दें. अभी भी समय है. सरकार छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को अविलंब रद्द करे और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करे.

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