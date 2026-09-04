ETV Bharat / state

बीजेपी का अल्टीमेटम खत्म, 8-11 सितंबर तक जिलों में घेराव, कांग्रेस बोली- एक साथ प्रदर्शन की क्षमता नहीं

छात्रों पर मुकदमों की वापसी को लेकर बीजेपी ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. कांग्रेस ने भी पलटवार किया. भुवन और उपेंद्र की रिपोर्ट.

BJP gherao protest
आदित्य साहू और राकेश सिन्हा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:31 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले दिनों भाजपा के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की थी. शिष्टमंडल ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आग्रह किया था. यह समयसीमा समाप्त होते ही प्रदेश भाजपा ने आंदोलन की घोषणा कर दी है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि 8 से 11 सितंबर तक भाजपा राज्य के सभी 24 प्रशासनिक जिलों में डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को दिया गया समय अब खत्म हो चुका है. अब भाजपा कार्यकर्ता लगातार चार दिनों तक सभी 24 जिलों में प्रदर्शन के साथ डीसी एवं एसपी कार्यालय का घेराव कर छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे. प्रतिदिन छह जिलों में घेराव कार्यक्रम होगा.

जिलेवार कार्यक्रम की रूपरेखा

  • आदित्य साहू ने बताया कि घेराव कार्यक्रम की शुरुआत 8 सितंबर से होगी.
  • 8 सितंबर को रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा जिले में
  • 9 सितंबर को कोडरमा, साहिबगंज, बोकारो, पलामू, सिमडेगा और चाईबासा जिले में
  • 10 सितंबर को सरायकेला, पाकुड़, धनबाद, गुमला, लातेहार और चतरा जिले में
  • 11 सितंबर को रामगढ़, देवघर, लोहरदगा, खूंटी, गोड्डा और जामताड़ा जिले में

छात्रों के साथ व्यवहार पर भाजपा का आरोप

आदित्य साहू ने कहा कि एकीकृत बिहार या झारखंड गठन के बाद राज्य के अंदर ऐसा दृश्य नहीं देखा गया होगा, जैसा सुलूक छात्रों के साथ राज्य सरकार कर रही है. छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है. शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. राज्य के विभिन्न जिलों में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों को झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा लाठी-डंडों से पीटा गया. उल्टा छात्रों पर ही मुकदमा कर दिया गया है. सवाल है कि छात्रों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करने वाले झामुमो कार्यकर्ताओं पर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है. यह जनता जानना चाहती है.

उन्होंने दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों के छात्र आंदोलनों से झारखंड के आंदोलन की तुलना करते हुए कहा कि झारखंड के छात्रों ने मिसाल कायम की है. वहीं दिल्ली के आंदोलन को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कांग्रेस के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया. लेकिन झारखंड में किसी छात्र ने किसी को गाली नहीं दी, फिर भी करीब एक हजार छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया. इतने से ही पुलिस और सरकार का मन नहीं भरा. पुलिस रात के अंधेरे में छात्रों के घर पर दस्तक देकर भय का माहौल बना रही है और कोचिंग संचालकों को डराया-धमकाया जा रहा है.

नौकरी घोटाले और सरकार की नीति पर निशाना

आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने नौकरियों को बेचने का काम किया है. सरकार को डर है कि उनके द्वारा नौकरी बेचने का घोटाला सबके सामने न आ जाए, इसलिए सरकार छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे भी नहीं हुए और कांग्रेस, जेएमएम एवं आरजेडी के लोग मुख्य सचिव के पास पहुंच गए. अगर इन नेताओं को जाना ही था तो मुख्यमंत्री के पास जाते. लगता है सीएम पर इन नेताओं का भरोसा खत्म हो चुका है. मुख्य सचिव से मिलने के बाद इन नेताओं ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, वह काफी शर्मनाक है.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को मुख्य सचिव को सच बताना चाहिए था कि झारखंड में नौकरी बेची गई है या नहीं. धमकी देकर, मुकदमा कर आप सवालों से नहीं भाग सकते. सरकार छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है. सरकार और पुलिस को कोयला, बालू, पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, खनिज संपदाओं की लूट पर रोक लगानी चाहिए. लेकिन ये लोग छात्रों को पकड़ रहे हैं. सरकार से अनुरोध है कि ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न न होने दें. अभी भी समय है. सरकार छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को अविलंब रद्द करे और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करे.

कांग्रेस का पलटवार, भाजपा की ताकत पर सवाल

झारखंड में छात्रों के आंदोलन और भाजपा के अल्टीमेटम का समय बीत जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा संवाददाता सम्मेलन में चार चरणों में (छह-छह जिलों में) आंदोलन की घोषणा पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. जिसका समय बीत जाने के बाद आंदोलन की जो घोषणा हुई, उससे साफ हो गया है कि झारखंड में भाजपा की राजनीतिक ताकत खत्म हो चुकी है. वह राज्य के सभी 24 जिलों में एक साथ आंदोलन करने की राजनीतिक क्षमता खो चुकी है.

'बीजेपी इतना बंट गई है कि एक साथ पूरे राज्य में प्रदर्शन नहीं कर सकती'

राकेश सिन्हा ने कहा कि छह-छह जिलों में आंदोलन करने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की घोषणा से साफ हो गया है कि झारखंड में भाजपा गुटों में बंटी हुई है और उसकी ताकत इतनी कम हो गई है कि वह एक साथ पूरे राज्य में प्रदर्शन नहीं कर सकती. तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि भाजपा ने ‘सीना ठोककर’ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. लेकिन इसके बाद राज्य के सभी जिलों में एक साथ आंदोलन करने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने की घोषणा उसके प्रदेश अध्यक्ष ने की है. यह दर्शाता है कि झारखंड में भाजपा की ताकत क्या रह गई है.

सत्तापक्ष के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि केवल अल्टीमेटम देने से राजनीतिक ताकत साबित नहीं होती. उन्होंने भाजपा को राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह भी दी और कहा कि पार्टी को पहले अपनी राजनीतिक स्थिति और संगठन के भीतर की स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए.

मुख्य सचिव से मुलाकात पर कांग्रेस का कटाक्ष

कल सत्ताधारी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात कर छात्र आंदोलन के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कटाक्ष करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा का भी एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों राज्य के मुख्य सचिव से मिलने गया था. आदित्य साहू यह बताएं कि वह (भाजपा प्रतिनिधिमंडल) मुख्य सचिव से मिलने क्यों गए थे, राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं गए थे. क्या राज्यपाल ने उन्हें वक्त नहीं दिया था. राकेश सिन्हा ने कहा कि मुख्य सचिव सरकार का हिस्सा हैं और भाजपा नेताओं को इस संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समझना चाहिए.

छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप

कांग्रेस के नेता ने कहा कि राज्य में छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था. लेकिन भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने कथित तौर पर आंदोलन में घुसकर उसे बदनाम करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की. ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. महागठबंधन के नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और मांग की कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रभावित करने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें:

देवघर में देवेंद्र नाथ महतो की सरकार को चेतावनी, बोले- हमारी मांगें नहीं मानी गई तो होगा चक्का जाम

Special: अधर में लटका JPSC और JSSC अभ्यर्थियों का भविष्य! जांच जल्द पूरी करने और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

TAGGED:

छात्रों पर मुकदमा
रांची
बीजेपी
कांग्रेस
BJP GHERAO PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.