हरदोई में BJP की महाबैठक; मंडल प्रभारियों और प्रवासियों संग बनी बूथ जीतने की रणनीति
बैठकों में ब्लॉक प्रमुखों से जमीनी फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का खाका खींचा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:15 PM IST
हरदोई: यूपी के हरदोई जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सांगठनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की अध्यक्षता में आयोजित मैराथन बैठकों के दौर में मुख्य अतिथि एवं नए जिला प्रभारी कमलेश मिश्र ने मंडल प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रवासियों के साथ बूथ विजय की विस्तृत रणनीति तय की. इन बैठकों में शक्ति केंद्रों से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को धार देने, ब्लॉक प्रमुखों से जमीनी फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का खाका खींचा गया.
बैठक के दौरान मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी कमलेश मिश्र ने स्पष्ट किया कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर काम करने वाला कार्रवाई ही होता है. उन्होंने मंडल प्रभारियों व अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडल में शक्ति केंद्रों और बूथ समितियों की सक्रियता का नियमित ऑडिट किया जाए और जहां भी खामियां पाई जाएं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए.
आगामी चुनाव के मद्देनजर केवल कार्यक्रम आयोजित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रत्येक बूथ और प्रत्येक परिवार तक सीधे संवाद की कार्ययोजना पर काम करना होगा. कमलेश मिश्र ने ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी अलग से बैठक कर क्षेत्रवार जमीनी हकीकत का जायजा लिया.
उन्होंने कहा कि विपक्ष के भ्रामक प्रचार और दावों का तोड़ सिर्फ सत्य और तथ्य हैं. कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड तथ्यपरक तरीके से जनता के बीच रखें, जिससे मतदाता सही निर्णय ले सकें.
वहीं, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि अनुशासन, निरंतर जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं की निष्ठा के बल पर हरदोई में संगठन को अभेद्य बनाया जाएगा. बैठक में सांसद जय प्रकाश रावत, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल, विधायक रामपाल वर्मा, श्याम प्रकाश और विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू जैसे दिग्गजों ने भी अपनी उपस्थिति से चुनावी माहौल को गर्मा दिया.
इसके अलावा डीसीबी अध्यक्ष अशोक सिंह, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, सत्येंद्र राजपूत, जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह, प्रीतेश दीक्षित, अलका गुप्ता, आकाश शुक्ला, सौरव सिंह, महेंद्र सोनी, जिला मीडिया प्रभारी अतुल सिंह, सह मीडिया प्रभारी परेश लोहिया, आयुष सिंह और आईटी संयोजक प्रद्युम्न मिश्रा समेत बड़ी संख्या में जिला व मंडल स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.
कमलेश मिश्र (जिला प्रभारी, भाजपा हरदोई): बूथ स्तर की मजबूती ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. आज मंडल प्रभारियों, अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक कर 'बूथ विजय की रणनीति तैयार की गई है. विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देते हुए हम सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएंगे और जिले में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे.
अजीत सिंह 'बब्बन' (जिलाध्यक्ष, भाजपा हरदोई): संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की निरंतर सक्रियता और अनुशासन से तय होती है. हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी जिम्मेदारी से जुट चुके हैं. बूथ समितियों को और अधिक सशक्त बनाकर हम हर हाल में चुनावी सफलता सुनिश्चित करेंगे.
दिनभर चले बैठकों के इस दौर से साफ है कि भाजपा हरदोई में किसी भी स्तर पर ढिलाई के मूड में नहीं है. जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक प्रमुखों की मौजूदगी में बूथ प्रबंधन की बारीक रणनीतियों पर हुआ. यह मंथन आने वाले दिनों में जिले की चुनावी हलचलों को और तेज करने वाला है.
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