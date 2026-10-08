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हरदोई में BJP की महाबैठक; मंडल प्रभारियों और प्रवासियों संग बनी बूथ जीतने की रणनीति

हरदोई में BJP की महाबैठक ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: यूपी के हरदोई जिले में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सांगठनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की अध्यक्षता में आयोजित मैराथन बैठकों के दौर में मुख्य अतिथि एवं नए जिला प्रभारी कमलेश मिश्र ने मंडल प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रवासियों के साथ बूथ विजय की विस्तृत रणनीति तय की. इन बैठकों में शक्ति केंद्रों से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को धार देने, ब्लॉक प्रमुखों से जमीनी फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का खाका खींचा गया.

बैठक के दौरान मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी कमलेश मिश्र ने स्पष्ट किया कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर काम करने वाला कार्रवाई ही होता है. उन्होंने मंडल प्रभारियों व अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडल में शक्ति केंद्रों और बूथ समितियों की सक्रियता का नियमित ऑडिट किया जाए और जहां भी खामियां पाई जाएं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए.