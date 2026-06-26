बोकारो में बीजेपी ने मनाया 'संविधान हत्या दिवस', बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
बोकारो में बीजेपी जिला कमेटी ने आपातकाल को लेकर 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया.
Published : June 26, 2026 at 1:46 PM IST
बोकारो: बीजेपी ने देशभर में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाया. इस कड़ी में बोकारो बीजेपी जिला कमेटी की ओर से चास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देर शाम झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.
आपातकाल पर बोले नेता प्रतिपक्ष
कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राज ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके बाद लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया.
अपने इतिहास पर नजर डाले कांग्रेस: बाबूलाल मरांडी
मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज संविधान की रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को पहले अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी ही रही है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नई पीढ़ी को आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की जानकारी देना जरूरी है ताकि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके.
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