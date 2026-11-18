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UP: BJP की अनुशासन समिति घोषित, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत इन दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

बीजेपी कार्यालय ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है. एक तरफ नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगठन में भी जरूरत के हिसाब से बदलाव जारी है. इसी क्रम में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर अनुशासन समिति का गठन कर दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से बुधवार को पार्टी की तरफ से पांच सदस्यीय अनुशासन समिति की घोषणा की गई, इसमें पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक और विधान परिषद सदस्य को शामिल किया गया है.