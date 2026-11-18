UP: BJP की अनुशासन समिति घोषित, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत इन दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी
यह समिति पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:16 PM IST
लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है. एक तरफ नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगठन में भी जरूरत के हिसाब से बदलाव जारी है. इसी क्रम में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर अनुशासन समिति का गठन कर दिया है.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से बुधवार को पार्टी की तरफ से पांच सदस्यीय अनुशासन समिति की घोषणा की गई, इसमें पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक और विधान परिषद सदस्य को शामिल किया गया है.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल की ओर से जारी सूची के मुताबिक, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और अष्टभुजा शुक्ला को समिति में सदस्य बनाया गया है. इनके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, पूर्व विधायक रामजियावन मौर्य और विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान को भी अनुशासन समिति में जिम्मेदारी सौंपी गई है.
पार्टी के आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये समिति पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मिलने वाली अनुशासनहीनता की शिकायतों की सुनवाई और जांच करेगी.
समिति में ये लोग हैं शामिल
- राजेंद्र अग्रवाल (पूर्व सांसद)
- अष्टभुजा शुक्ला (पूर्व सांसद)
- कांता कर्दम (पूर्व राज्यसभा सदस्य)
- रामजियावन मौर्य (पूर्व विधायक)
- गोपाल अंजान (विधान परिषद सदस्य)
अभी युवा मोर्चा के समिति की होनी है घोषणा
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की क्षेत्रीय व जिला समितियों का गठन नहीं हो सका है. भाजपा नेताओं के मुताबिक, जल्द ही समिति के गठन की घोषणा कर दी जाएगी.
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