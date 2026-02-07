केंद्रीय बजट को बीजेपी ने बताया दूरगामी, कहा युवा महिला और किसानों को मिलेगा लाभ
सूरजपुर में केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी ने जानकारी दी. बीजेपी ने बताया कि केंद्रीय बजट आने वाले समय में कितना दूरगामी साबित होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 4:51 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता ली. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें केंद्रीय बजट की विस्तार से जानकारी दी.उन्होंने इस बजट को आर्थिक रूप से मजबूत, जनपक्षीय और समावेशी बताया.
युवा,किसान और महिलाओं का बजट
अखिलेश सोनी ने कहा कि यह बजट गांव से लेकर शहर तक के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट में अलग-अलग सेक्टर्स के लिए योजनाएं लाई गई हैं, जिससे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि इस बजट का सीधा लाभ युवाओं, किसानों और महिलाओं को मिलेगा.
इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में भी रोजगार के नए संसाधनों में वृद्धि होगी.वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं.कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर बजट के बाद कीमतों में कमी आएगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.छोटी कंपनियों से सीधे सामान की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा- अखिलेश सोनी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी
'देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट'
अखिलेश सोनी ने बताया कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है.नारियल एवं ड्राईफ्रूट के निर्यात के लिए पोर्ट निर्माण, साथ ही मेडिकल क्षेत्र में नए एम्स अस्पताल खोलने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.उन्होंने इसे दूरगामी सोच वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा.
