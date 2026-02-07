ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट को बीजेपी ने बताया दूरगामी, कहा युवा महिला और किसानों को मिलेगा लाभ

सूरजपुर : सूरजपुर में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता ली. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वें केंद्रीय बजट की विस्तार से जानकारी दी.उन्होंने इस बजट को आर्थिक रूप से मजबूत, जनपक्षीय और समावेशी बताया.



युवा,किसान और महिलाओं का बजट

अखिलेश सोनी ने कहा कि यह बजट गांव से लेकर शहर तक के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट में अलग-अलग सेक्टर्स के लिए योजनाएं लाई गई हैं, जिससे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि इस बजट का सीधा लाभ युवाओं, किसानों और महिलाओं को मिलेगा.