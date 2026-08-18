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छोटे चुनाव में बड़े चेहरों की जिम्मेदारी! निकाय-पंचायत चुनाव में दिल्ली के नेताओं ने संभाली कमान, Gen Z पर रहेगा फोकस

बैठक में पदाधिकारियों का अभिवादन करते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है. पार्टी ने इसे छोटे चुनाव न मानकर संगठन की जमीनी ताकत का इम्तिहान माना है. इसी के चलते चुनाव प्रबंधन की कमान दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है. सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्य चुनाव प्रभारी पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और सह प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले समेत केंद्रीय टीम मौजूद रही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और 50 वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में Gen Z मतदाताओं को साधने पर विशेष फोकस रहा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण में युवा, महिला और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी. स्थानीय स्तर पर सक्रिय युवाओं को मौका दिया जाएगा. आरक्षण के आधार पर पारदर्शी तरीके से उम्मीदवार तय होंगे. भाजपा का लक्ष्य स्थानीय सरकारों में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है. छोटे चुनाव में बड़े नेताओं की एंट्री: भाजपा ने स्थानीय चुनावों को केवल वार्ड और पंचायत स्तर का चुनाव नहीं माना है, बल्कि इसे संगठन की जमीनी ताकत परखने के अवसर के रूप में देखा है. इसी वजह से चुनावी प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है. बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय और स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को गति देने पर चर्चा हुई. संभाग और जिला स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने के साथ स्थानीय नेताओं और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)