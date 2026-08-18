ETV Bharat / state

छोटे चुनाव में बड़े चेहरों की जिम्मेदारी! निकाय-पंचायत चुनाव में दिल्ली के नेताओं ने संभाली कमान, Gen Z पर रहेगा फोकस

इन चुनावों में युवा, महिला और आर्थिक कमजोर वर्ग सहित सभी का समावेश होगा. नई पीढ़ी के प्रभावी चेहरों को जिम्मेदारी देने पर विचार होगा.

Local Body Elections
बैठक में पदाधिकारियों का अभिवादन करते सीएम शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 9:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है. पार्टी ने इसे छोटे चुनाव न मानकर संगठन की जमीनी ताकत का इम्तिहान माना है. इसी के चलते चुनाव प्रबंधन की कमान दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है. सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्य चुनाव प्रभारी पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और सह प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले समेत केंद्रीय टीम मौजूद रही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और 50 वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में Gen Z मतदाताओं को साधने पर विशेष फोकस रहा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण में युवा, महिला और कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी. स्थानीय स्तर पर सक्रिय युवाओं को मौका दिया जाएगा. आरक्षण के आधार पर पारदर्शी तरीके से उम्मीदवार तय होंगे. भाजपा का लक्ष्य स्थानीय सरकारों में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है.

छोटे चुनाव में बड़े नेताओं की एंट्री: भाजपा ने स्थानीय चुनावों को केवल वार्ड और पंचायत स्तर का चुनाव नहीं माना है, बल्कि इसे संगठन की जमीनी ताकत परखने के अवसर के रूप में देखा है. इसी वजह से चुनावी प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है. बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय और स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को गति देने पर चर्चा हुई. संभाग और जिला स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने के साथ स्थानीय नेताओं और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस का महामंथन, दावेदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन जरूरी

राजनीतिक गतिविधियों में तेजी: राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया के बाद स्थानीय स्तर पर दावेदार सक्रिय हो गए हैं. जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में महापौर और पार्षद पदों को लेकर समीकरण बनने लगे हैं. गांवों में भी पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है. विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा अब स्थानीय सरकारों में भी मजबूत मौजूदगी चाहती है. निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन संगठन की जमीनी पकड़ के साथ आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है.

Gen Z पर फोकस, युवा चेहरों को मिलेगा मौका: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार उतारेगी. क्षेत्र में जिसकी मान्यता, प्रभाव और अच्छी छवि है तथा जो सेवा की भावना से राजनीति में सक्रिय है, उसे अवसर दिया जाएगा. टिकट वितरण में पक्षपात नहीं होगा. आरक्षण और जीत की संभावना को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे.राठौड़ ने कहा कि उम्मीदवारों में युवा, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित सभी वर्गों का समावेश होगा. खासतौर पर स्थानीय स्तर पर सक्रिय युवा कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी के प्रभावी चेहरों को चुनावी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जाएगा. आरक्षित महिला सीटों पर महिलाओं को ही मौका मिलेगा, जबकि प्रभावी महिला नेताओं को सामान्य सीटों से भी लड़ाया जा सकता है.उन्होंने दावा किया कि भाजपा पंचायत और निकाय चुनाव में मजबूत स्थिति में है और Gen Z समेत युवा मतदाताओं से जुड़ाव मजबूत करते हुए जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है.

TAGGED:

BJP DEPLOYS CENTRAL LEADERS
FOCUS ON GEN Z
BJP MEETING REGARDING ELECTIONS
BJP STATE PRESIDENT MADAN RATHOD
LOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.