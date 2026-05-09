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पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, भाजपा ने उठाई इन अधिकारियों के तबादले की मांग

भाजपा ने आरोप लगाया कि मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं में कांग्रेस समर्थित लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि भाजपा समर्थकों के कार्यों में जानबूझकर बाधाएं पैदा की जा रही हैं. पार्टी का दावा है कि सिरमौर जिला की करीब 25 पंचायतों में इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं.

भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर ने राज्य चुनाव आयुक्त को भेजे शिकायत पत्र में कहा है कि नाहन विकास खंड में कार्यवाहक बीडीओ के रूप में तैनात सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II परमजीत ठाकुर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. भाजपा का आरोप है कि परमजीत ठाकुर स्थानीय कांग्रेस विधायक के करीबी सहयोगी की तरह काम कर रहे हैं और भाजपा समर्थित लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है. चुनावी सरगर्मियों के बीच अब भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत पत्र सौंपते हुए दो सरकारी अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग उठाई है. पार्टी का आरोप है कि कुछ अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय राजनीतिक प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, जिससे पंचायत चुनावों की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है.

भाजपा ने अपने शिकायत पत्र में यह भी कहा कि पहले यहां तैनात सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II विकास बंसल का राजनीतिक दबाव में तबादला किया गया था. पार्टी का आरोप है कि उनकी जगह परमजीत ठाकुर को कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया. भाजपा नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं और यदि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम करेंगे तो जनता का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास कमजोर होगा. इसी कारण पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और परमजीत ठाकुर का तत्काल प्रभाव से तबादला करने की मांग की है.

भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा शिकायत पत्र (BJP HIMACHAL)

पांवटा साहिब में जेई पर भी लगे आरोप

वहीं भाजपा ने पांवटा साहिब विकास खंड में तैनात जूनियर इंजीनियर शमशेर प्रकाश के तबादले की मांग भी उठाई है. पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजे एक अन्य शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. भाजपा के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर से किरण बाला प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं, जो शमशेर प्रकाश की पत्नी हैं. पार्टी का आरोप है कि शमशेर प्रकाश ब्लॉक विकास अधिकारी के साथ मिलकर अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सके.

निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल

भाजपा ने कहा कि चुनाव आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि जिन सरकारी अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हों, उन्हें संबंधित क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाना चाहिए. इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका रहती है. पार्टी ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल राजनीतिक या पारिवारिक हित के लिए करेंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है. भाजपा ने दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच करवाने और संबंधित अधिकारियों का तत्काल तबादला करने की मांग की है. अब इस पूरे मामले पर राज्य चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. पंचायत चुनावों के बीच उठे इन आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है.

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