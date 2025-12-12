ETV Bharat / state

CAG रिपोर्ट पर झारखंड में सियासत: BJP ने बताया खनन में लूट का सबूत, सरकार से इस्तीफे की मांग की, कांग्रेस ने किया पलटवार

CAG रिपोर्ट में झारखंड में खनन में लूट का खुलासा होने के बाद बीजेपी ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 3:44 PM IST

रांची: झारखंड में CAG रिपोर्ट ने सियासत गरमा दी है. दरअसल, झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर छह जिलों की विशेष ऑडिट रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा गया. जिसके बाद प्रधान लेखाकार इंदु अग्रवाल ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखी. जिसके बाद भाजपा ने रिपोर्ट को राज्य में मची खनन लूट का परिणाम बताया. भाजपा ने वित्तमंत्री और सरकार से इस्तीफे की मांग की है. वहीं कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट पर गंभीर चिंतन के साथ यह भी कहा है कि भाजपा को भ्रष्टाचार और घपले घोटाले पर बयान देने की जरूरत नहीं है.

लघु खनन पर सीएजी रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी के खुलासे के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि "झारखंड झुकेगा नहीं" की बात करने वाले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में हर तरफ लूट मची है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता पिछले छह वर्षों से यह कहते आ रहे हैं कि राज्य में खनन की लूट हो रही है. सीएजी की रिपोर्ट, भाजपा के नेताओं के आरोप को सही साबित करती है. विधानसभा में संसदीय एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का हवाला देते हुए शिवपूजन पाठक ने कहा कि उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए.

नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार में लूट मची थी. उसी तरह कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में चल रही हेमंत सरकार पाताल, धरती और आकाश सब जगह लूट और भ्रष्टाचार में लगी हुई है.

भाजपा के आरोपों का कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेताओं को सीएजी की आड़ में राज्य की महागठबंधन सरकार पर बोलने का हक नहीं है. उसे यह बताना चाहिए कि जिस एक रुपया में एक लेमनचूस नहीं मिलता, उस एक रुपया में उनके शीर्ष नेता के किस दोस्त को जमीन दे दी गयी, यह भाजपा नेताओं को बताना चाहिए. राकेश सिन्हा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी संजीदा है. जहां भी गड़बड़ी पकड़ में आती है, वहां कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.

दरअसल, प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने झारखंड के छह जिलों में गड़बड़ी का खुलासा किया. ये छह जिले धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम हैं. जिसमें वर्ष 2017-2022 के बीच माइनर मिनरल (पत्थर और बालू) खनन की लेखा परीक्षा नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में CAG ने कई गड़बड़ियां पायी है. इससे राज्य को बड़ा राजस्व नुकसान के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है. प्रधान महालेखाकार ने खुलासा किया कि कैसे बिना नंबर वाली गाड़ी से पत्थरों की ढुलाई की गई और बिना ट्रैकर वाली गाड़ियों का उपयोग किया गया ताकि गड़बड़ी पकड़ में ना आ सके. बालू खनन में भी सीएजी रिपोर्ट में कई अनियमितता पकड़ में आई हैं.

