लातेहार समाहरणालय में पदस्थापित नीलेश टोप्पो को हटाने की मांग, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप
बीजेपी ने लातेहार समाहरणालय के सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल में पदस्थापित एक पदाधिकारी को चुनाव तक हटाने की मांग की है.
रांचीः नगर निकाय चुनाव भले ही गैरदलीय आधार पर हो रहा हो मगर राजनीतिक दलों का जिस तरह से अप्रत्यक्ष रुप से भागीदारी हो रही है उससे लगता नहीं है कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है.
नगर निकाय चुनाव और उससे जुड़ी खामियों पर लगातार सवाल खड़ा कर रही बीजेपी ने गुरुवार को लातेहार समाहरणालय के सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल में पदस्थापित निलेश टोप्पो को चुनाव तक हटाने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की है. निलेश टोप्पो लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़ीं बिलासी देवी के पति हैं. जिनपर भाजपा ने चुनाव कार्य प्रभावित करने का आरोप लगाया है.
भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा भाजपा. शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपते मांग कहा कि लातेहार के नगर पंचायत अध्यक्ष बिलासी देवी के पति निलेश टोप्पो जो सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल समाहरणालय में पदस्थापित हैं. निकाय चुनाव परिणाम तक तत्काल पदमुक्त किया जाए या उनका तबादला किया जाए.
'सरकारी पद और तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं नीलेश टोप्पो'
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के समक्ष लिखित शिकायत करते हुए सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि नीलेश टोप्पो जो एक सरकारी कर्मचारी है. वो अपनी पत्नी बिलासी देवी को जिताने के लिए सरकारी पद और तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह मामला सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है साथ ही यह हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का भी मामला है. उन्होंने कहा कि पूर्व में इसकी शिकायत तीन दिन पहले 9 फरवरी को लातेहार जिला निर्वाची अधिकारी सह अपर समाहर्ता के पास की गई थी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
नियम यह है कि कोई सरकारी पदाधिकारी की पत्नी या पति या रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हों तो उस व्यक्ति को पहले से इसकी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी एवं अपने विभाग में देनी होती है कि चुनाव परिणाम तक उन्हें उक्त पद से मुक्त रखा जाए. निलेश टोप्पो को शिकायत के बाद भी जिला निर्वाची अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाना यह संदेह कर रहा है कि लातेहार में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और पक्षपातपूर्ण होगा.
