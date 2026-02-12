ETV Bharat / state

लातेहार समाहरणालय में पदस्थापित नीलेश टोप्पो को हटाने की मांग, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप

बीजेपी ने लातेहार समाहरणालय के सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल में पदस्थापित एक पदाधिकारी को चुनाव तक हटाने की मांग की है.

BJP demands removal of husband of Latehar Nagar Panchayat President candidate from State Election Commission
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को शिकायत पत्र सौंपते भाजपा के नेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नगर निकाय चुनाव भले ही गैरदलीय आधार पर हो रहा हो मगर राजनीतिक दलों का जिस तरह से अप्रत्यक्ष रुप से भागीदारी हो रही है उससे लगता नहीं है कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है.

नगर निकाय चुनाव और उससे जुड़ी खामियों पर लगातार सवाल खड़ा कर रही बीजेपी ने गुरुवार को लातेहार समाहरणालय के सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल में पदस्थापित निलेश टोप्पो को चुनाव तक हटाने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की है. निलेश टोप्पो लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़ीं बिलासी देवी के पति हैं. जिनपर भाजपा ने चुनाव कार्य प्रभावित करने का आरोप लगाया है.

भाजपा नेता का बयान (ETV Bharat)

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा भाजपा. शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपते मांग कहा कि लातेहार के नगर पंचायत अध्यक्ष बिलासी देवी के पति निलेश टोप्पो जो सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल समाहरणालय में पदस्थापित हैं. निकाय चुनाव परिणाम तक तत्काल पदमुक्त किया जाए या उनका तबादला किया जाए.

'सरकारी पद और तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं नीलेश टोप्पो'

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के समक्ष लिखित शिकायत करते हुए सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि नीलेश टोप्पो जो एक सरकारी कर्मचारी है. वो अपनी पत्नी बिलासी देवी को जिताने के लिए सरकारी पद और तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह मामला सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है साथ ही यह हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का भी मामला है. उन्होंने कहा कि पूर्व में इसकी शिकायत तीन दिन पहले 9 फरवरी को लातेहार जिला निर्वाची अधिकारी सह अपर समाहर्ता के पास की गई थी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

BJP demands removal of husband of Latehar Nagar Panchayat President candidate from State Election Commission
शिकायत पत्र (ETV Bharat)

नियम यह है कि कोई सरकारी पदाधिकारी की पत्नी या पति या रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हों तो उस व्यक्ति को पहले से इसकी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी एवं अपने विभाग में देनी होती है कि चुनाव परिणाम तक उन्हें उक्त पद से मुक्त रखा जाए. निलेश टोप्पो को शिकायत के बाद भी जिला निर्वाची अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाना यह संदेह कर रहा है कि लातेहार में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और पक्षपातपूर्ण होगा.

इसे भी पढ़ें- निर्दलीय चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज का दखल! देवघर नगर निगम इलेक्शन में 'सपोर्ट पॉलिटिक्स' से बढ़ी सियासी तकरार

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह में 'माऊस और हाउस'! जानें, क्यूं हो रही है इसकी चर्चा

इसे भी पढ़ें- धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, प्रशिक्षण में अनुपस्थित 239 कर्मियों को शो-कॉज

TAGGED:

RANCHI
लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष पद
BJP DEMANDS REMOVAL OF OFFICIAL
STATE ELECTION COMMISSION
MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.