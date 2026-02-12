ETV Bharat / state

लातेहार समाहरणालय में पदस्थापित नीलेश टोप्पो को हटाने की मांग, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को शिकायत पत्र सौंपते भाजपा के नेता ( Etv Bharat )