हजारीबाग-बोकारो ट्रेजरी घोटाले पर बीजेपी हमलावर, न्यायिक या CBI से जांच की मांग
हजारीबाग में ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में बीजेपी ने सरकार पर हमला किया है और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
Published : April 9, 2026 at 5:20 PM IST
रांची: बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है. महालेखाकार (CAG) की रिपोर्ट के बाद वित्त विभाग ने भी दोनों कोषागारों में गड़बड़ी की पुष्टि कर दी है. विपक्षी भाजपा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए न्यायिक या सीबीआई जांच की मांग की है.
ट्रेजरी घोटाले का खुलासा
बोकारो ट्रेजरी में पुलिस विभाग के लेखपाल कौशल कुमार पांडे ने रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम पर वेतन मद से 4.29 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की. यह गड़बड़ी 25 महीनों (नवंबर 2023 से मार्च 2026) में 63 बार हुई. पैसे पांडे की पत्नी अनु पांडे के खाते में ट्रांसफर किए गए.
हजारीबाग में भी पुलिस वेतन भुगतान में 15.41 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में 8 से 11 वर्षों की हेराफेरी का संकेत मिला है. दोनों मामलों में कुल राशि लगभग 20 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.
भाजपा का तीखा हमला
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने रांची में सरकार पर संगठित घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कौशल पांडे लंबे समय तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का करीबी रहा और पूर्व डीजीपी द्वारा “मेहनत और लगन” के लिए सम्मानित भी किया गया था. एक साधारण लेखपाल अकेले इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता. डीडीओ की जिम्मेदारी जिला एसपी की होती है, इसलिए संबंधित डीएपी और एसपी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. यह घोटाला जितना साधारण दिखाया जा रहा है, उतना जटिल और संगठित है. उच्च स्तर के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी राशि निकासी संभव नहीं. अजय साह ने दावा किया कि यदि पूरे झारखंड में जांच कराई जाए तो यह चारा घोटाले से भी बड़ा साबित हो सकता है.
पिछले घोटालों का जिक्र
भाजपा ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में अन्य विभागों के घोटालों का भी हवाला दिया, इसमें ऊर्जा विभाग से लगभग 100 करोड़, पर्यटन विभाग से 10 करोड़, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से 23 करोड़ रुपये की अवैध निकासी शामिल रहा. उन्होंने पेयजल विभाग के कैशियर संतोष कुमार की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया और कहा कि भाजपा ने तब भी बड़े स्तर की संलिप्तता की आशंका जताई थी, जिसकी पुष्टि बाद में ईडी-रांची पुलिस प्रकरण से हुई.
जांच की मांग
अजय साह ने कहा कि पुलिस विभाग से जुड़े इस महाघोटाले की जांच केवल पुलिस के हाथों में छोड़ना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है. इसलिए पार्टी न्यायिक जांच या सीबीआई जांच की मांग कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभी भी डीएमएफटी और शराब घोटाले से संबंधित फाइलें CAG को उपलब्ध नहीं करा रही है. यदि ये फाइलें उपलब्ध कराई जाएं तो हजारों करोड़ के और घोटाले सामने आ सकते हैं.
वित्त विभाग की कार्रवाई
CAG रिपोर्ट के बाद वित्त विभाग ने सख्ती बरती है. राज्य की सभी जिला ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी में निकासी की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. बोकारो में कौशल पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि हजारीबाग मामले में भी जांच तेज हो गई है. यह मामला झारखंड की वित्तीय व्यवस्था और राजकोष की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहा है. विपक्ष सरकार पर “सफेदपोश चेहरों” को बचाने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार ने अब तक राज्यव्यापी ऑडिट शुरू कर दिया है. आगे की जांच से और खुलासे होने की संभावना है.
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