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हजारीबाग में मासूम से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग

हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में भाजपा ने सरकार पर सवाल उठाए, दोषियों को फांसी देने की मांग की.

Hazaribag Girl Murder
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 7:46 PM IST

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रांची: हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुंबा गांव से लौटने के बाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मंगला जुलूस देखने गई एक गरीब मजदूर की 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना बेहद चिंताजनक है.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि जब पूरे देश में रामनवमी की तैयारी चल रही हो और चैत्र नवरात्रि में देवी की आराधना हो रही हो, तब अपराधियों और दरिंदे लोगों ने मंगलवारी जुलूस देखने गई एक गरीब मजदूर की 12 साल की बेटी को अपहरण कर, दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि एक बेटी के साथ जघन्य कुकृत्य हुआ है. अपराधियों ने दुष्कर्म और हत्या के बाद दरिंदगी की पराकाष्ठा पार की है. बेटी की आंखें निकाली गईं, दांत तोड़े गए और जीभ काट दी गई. ऐसे हालात में पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है. हालात इतने खराब हो गए कि जिला प्रशासन चार दिन तक गरीब के घर तक नहीं पहुंच पाया और मृतक बेटी के मजदूर पिता, जो बाहर काम करता था, को जल्दी गांव लौटने के लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं की. भाजपा के सांसद और विधायकों ने फ्लाइट टिकट का इंतजाम किया.

आदित्य साहू ने कहा कि हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की बेटी और गरीब की पीड़ा ने आहत भी नहीं किया. मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर संवेदना भी नहीं जताई. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य किस तरफ जा रहा है, राज्य के लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बहन-बेटियों कैसे सुरक्षित रहें?

उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस सिर्फ वसूली करने, कोयला और पत्थर चोरों को संरक्षण देकर अपराधियों को बचाने और अपनी तिजोरियां भरने में लगी हुई है. उन्होंने कहा, "भाजपा झारखंड की जन्मदात्री है, हम राज्य को बर्बाद होते नहीं देख सकते." उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर गुनहगार नहीं पकड़े गए तो भाजपा कार्यकर्ता 29 मार्च को हजारीबाग के सभी प्रखंड में मशाल जुलूस निकालकर विरोध करेंगे और 30 मार्च को हजारीबाग बंद कराएंगे. पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्य भी राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगी.

आदित्य साहू ने राज्य सरकार से गुनहगारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. उन्होंने मजदूर पिता के लिए सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा और 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद की भी मांग की.

राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज नहीं आ रही भाजपा - कांग्रेस नेता

वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा को हर घटना का राजनीतिक फायदा उठाने के बजाय पहले अपनी सरकारों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गौर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध समाज पर कलंक हैं और सभी पार्टियों को एकजुट होकर इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए.

प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मामलों पर भाजपा की चुप्पी साफ दिखती है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारीबाग की घटना बहुत दुखद है और पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए. राज्य सरकार और प्रशासन इसे पक्का करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. कांग्रेस नेता ने भाजपा को सलाह दी कि वह इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हो और इंसाफ की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करे.

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