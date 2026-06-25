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स्टेडियम भगदड़ मामले में बीजेपी ने की अजय नाथ शाहदेव पर FIR दर्ज करने की मांग, कहा- जेएससीए की वीआईपी संस्कृति ने छीनी लोगों की सुरक्षा

मीडिया को संबोधित करते बीजेपी नेता ( ETV Bharat )