स्टेडियम भगदड़ मामले में बीजेपी ने की अजय नाथ शाहदेव पर FIR दर्ज करने की मांग, कहा- जेएससीए की वीआईपी संस्कृति ने छीनी लोगों की सुरक्षा
जेएससीए स्टेडियम भगदड़ पर भाजपा ने जेएससीए प्रबंधन पर निशाना साधते हुए अजय नाथ शाहदेव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
Published : June 25, 2026 at 7:11 PM IST
रांची: राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भाजपा ने जेएससीए प्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. पार्टी ने जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव पर तत्काल FIR दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की है.
भाजपा प्रवक्ता अजय साह का बयान
प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में जेएससीए क्रिकेट से अधिक अपने विवादों के कारण चर्चा में रहा है. उन्होंने कहा कि संगठन की कार्यप्रणाली और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पूर्व में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उन शिकायतों पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
तैयारी की कमी पर सवाल
अजय साह ने पूछा कि जब पहले से यह स्पष्ट था कि मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तब जेएससीए ने अतिरिक्त पुलिस बल, SDRF और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों की मदद पहले से क्यों नहीं मांगी? स्टेडियम परिसर में पर्याप्त मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? हजारों लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रोककर क्यों रखा गया? भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या कोई प्रशिक्षित क्राउड मैनेजमेंट टीम बनाई भी गई थी या पूरी व्यवस्था हवा में थी?
SOP और लाठीचार्ज का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि बिना किसी SOP और पर्याप्त तैयारी के भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कुछ बाउंसरों और सीमित पुलिस बल पर छोड़ दी गई. हालात बिगड़ने के बाद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय घायल और डरे हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे स्थिति और भयावह हो गई.
72 घंटे बाद भी FIR नहीं दर्ज
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि घटना के 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कांड दर्ज नहीं हुआ है. जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव घटना के समय आम दर्शकों की सुरक्षा के बजाय वीआईपी मेहमानों की आवभगत में व्यस्त दिखाई दिए. अजय साह ने कहा कि आज जेएससीए क्रिकेट के बेहतर संचालन से अधिक वीआईपी संस्कृति, महंगी पार्टियों और अव्यवस्थाओं के लिए चर्चा में रहता है. घटना के 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जेएससीए के जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. आखिर किसके दबाव में कार्रवाई रोकी जा रही है?
भाजपा की प्रमुख मांगें
अजय नाथ शाहदेव को मीडिया और जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए, न कि जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करना चाहिए. भाजपा ने जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव सहित इस पूरे आयोजन के लिए जिम्मेदार सभी पदाधिकारियों पर तत्काल FIR दर्ज करने, उन्हें उनके पदों से हटाने तथा निष्पक्ष जांच पूरी होने तक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.
पार्टी ने भगदड़ में घायल सभी लोगों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा उनके समुचित इलाज की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और जेएससीए द्वारा उठाने की मांग भी की है.
न्यायिक जांच की मांग
अजय साह ने कहा कि जिस प्रकार बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे में न्यायिक जांच कराई गई थी, उसी तर्ज पर रांची स्टेडियम भगदड़ मामले में भी सीटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जाए ताकि दोषियों की जवाबदेही तय हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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