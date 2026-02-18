ETV Bharat / state

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की मांग

रांची: भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है. साथ ही इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि झामुमो कार्यालय में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, वह नाइंसाफी है और राज्य निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए.

इस बीच, बुधवार शाम को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को दी गई लिखित शिकायत में भाजपा ने सुप्रियो भट्टाचार्य पर प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झामुमो समर्थित प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है.

भाजपा नेताओं के बयान (Etv Bharat)

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि इससे झामुमो और राज्य सरकार की नीयत साफ हो गई है. भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव और अशोक बड़ाइक ने आयोग को बताया कि झामुमो अब नगर निगम चुनाव में खुलकर सामने आ गया है. अगर वे अपने चुनाव निशान का खुलेआम इस्तेमाल करना चाहते, तो सरकार पार्टी आधारित चुनाव करा सकती थी. प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पेन ड्राइव में आयोग को सौंपा है.

सुप्रियो भट्टाचार्य के किस बयान पर भाजपा को है आपत्ति?