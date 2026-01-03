ETV Bharat / state

हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा करेगी नगर परिषद का घेराव, करेगी ईवीएम से वोटिंग कराने की मांग

बोकारो: भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए. उन्होंने 7 जनवरी को नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर नगर परिषद का घेराव करने की बात कही है. इसको लेकर चास के मगध बैंकट हॉल में बोकारो भाजपा की बैठक पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई.



बोकारो में पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर परिषद का घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई. बैठक में सभी नेताओं को अधिक से अधिक लोगों के साथ घेराव में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया. पूर्व विधायक अमर बाउरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, 'हम लोगों को सरकार पर दवा बनाना है.' उन्होंने कहा कि नगर निकाय और नगर पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए. अमर बाउरी ने कहा कि मौजूदा सरकार दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है.

जानकारी देते बीजेपी नेता अमर बाउरी (ईटीवी भारत)

चुनाव दलीय आधार और ईवीएम पर हो: अमर बाउरी