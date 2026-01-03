हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा करेगी नगर परिषद का घेराव, करेगी ईवीएम से वोटिंग कराने की मांग
प्रदेश भाजपा नगर निकाय चुनाव जल्दी, दलीय आधार और ईवीएम से कराने को लेकर 7 जनवरी को नगर परिषद का घेराव करेंगे.
Published : January 3, 2026 at 8:39 PM IST
बोकारो: भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए. उन्होंने 7 जनवरी को नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर नगर परिषद का घेराव करने की बात कही है. इसको लेकर चास के मगध बैंकट हॉल में बोकारो भाजपा की बैठक पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
बोकारो में पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर परिषद का घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई. बैठक में सभी नेताओं को अधिक से अधिक लोगों के साथ घेराव में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया. पूर्व विधायक अमर बाउरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, 'हम लोगों को सरकार पर दवा बनाना है.' उन्होंने कहा कि नगर निकाय और नगर पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए. अमर बाउरी ने कहा कि मौजूदा सरकार दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है.
चुनाव दलीय आधार और ईवीएम पर हो: अमर बाउरी
बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि वर्तमान सरकार नगर निकाय चुनाव को टालना चाहती है. जिस कारण वह टालमटोल कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जल्द चुनाव हो और दलीय आधार पर हों, जिससे की जीतने वाले मेयर और परिषद पर जवाबदेही और विश्वसनीयता पार्टी के प्रति बनी रहे. अमर बाउरी ने कहा कि कई बार यह देखा जाता है कि मेयर और पार्षद किसी दल से नहीं होने से वह मनमानी करते हैं और कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल कर चले जाते हैं. जिससे किसी पार्टी के प्रति जवाबदेही नहीं होती है और सरकारी खजाने का नुकसान होता है.
ये भी पढ़ें: झारखंड नगर निकाय चुनाव से पहले बैलेट बनाम ईवीएम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने जताई ये आशंका
नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने और ईवीएम से चुनाव की मांग, 7 जनवरी को महाधरना देगी भाजपा
नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, बीजेपी ने की ईवीएम से चुनाव कराने की मांग