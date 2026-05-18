जेल में महिला कैदी यौन उत्पीड़न मामले ने पकड़ा तूल, भाजपा ने की न्यायिक जांच की मांग

जेल में महिला कैदी यौन उत्पीड़न मामले ने पकड़ा तूल, भाजपा ने की न्यायिक जांच की मांग
रांची में जेल में महिला कैदी यौन उत्पीड़न मामले की न्यायिक जांच की मांग भाजपा ने की है.
Published : May 18, 2026 at 8:22 PM IST
रांचीः राजधानी के बिरसा मुंडा जेल में महिला कैदी के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा लगातार दूसरे दिन भी हेमंत सरकार पर आक्रामक रही.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद आज सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया. उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हुए जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए.
पार्टी नेता अजय साह ने कहा कि स्वयं को ईमानदार और सम्मानित अधिकारी बताने वाले कुमार चंद्रशेखर दरअसल एक आदतन आरोपी हैं, जिस पर पहले भी उनपर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं. अजय साह ने दावा किया कि देवघर में पदस्थापना के दौरान कुमार चंद्रशेखर पर एक महिला शिक्षिका ने यौन शोषण का आरोप लगाया था लेकिन सत्ता और प्रभाव के दम पर उस मामले को दबा दिया गया.
इसके बाद देवघर में ही एक होमगार्ड महिला ने भी उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया. वहीं, हजारीबाग जेल में कुख्यात अपराधी विकास तिवारी को संरक्षण और सहयोग पहुंचाने के मामले में भी वह दोषी पाए गए थे. अजय साह ने यह भी आरोप लगाया कि हजारीबाग में पदस्थापना के दौरान एक सिपाही की पत्नी के शोषण के आरोप भी उन पर लगे थे.
अजय साह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर महिला कैदी के साथ यौन शोषण नहीं हुआ था, तो 17 मई को गर्भावस्था जांच कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि जेल के चिकित्सक के बयान से यह स्पष्ट होता है कि 14 अप्रैल को महिला गर्भवती थी और उसके बाद पूरे मामले को छिपाने के लिए गुप्त तरीके से उसका गर्भपात कराया गया.
जेल आईजी की कार्यशैली पर भाजपा ने उठाए सवाल
इस प्रकरण में जेल महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल की कार्यशैली पर भी भाजपा ने सवाल खड़ा किया है. अजय साह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तेजी से सबूत मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश हुई, उससे साफ प्रतीत होता है कि यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की मिलीभगत का मामला है.
मथुरा दुष्कर्म मामले का उल्लेख करते हुए और बॉम्बे उच्च न्यायालय की टिप्पणी को उद्धृत करते हुए अजय साह ने इस घटना को “कस्टोडियल दुष्कर्म” बताया. अजय साह ने कहा कि अगर कोई महिला ड्रग मामले या किसी अन्य अपराध में जेल में है तो क्या उसके यौन शोषण का लाइसेंस मिल जाता है?
अजय साह ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर और जेल महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए. उन्होंने कहा कि जब तक दोनों अधिकारियों को पद से हटाया नहीं जाता, तब तक सबूतों से छेड़छाड़ और पीड़िता पर दबाव बनाए जाने की आशंका बनी रहेगी.
अजय साह ने कहा कि रांची उपायुक्त को अंतिम समय तक इस घटना की जानकारी नहीं होना यह साबित करता है कि प्रशासन का जेल पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिरसा मुंडा जेल अब माफियाओं के सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित है. जेल अब अपराधियों और माफिया गिरोहों का सुरक्षित अड्डा बन चुकी है. जहां जेल जाने के बाद भी अपराधियों को नृत्य, संगीत और शारीरिक सुख जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. भाजपा ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसे राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष ले जाने की बात कही है.
इसे भी पढ़ें- CM हेमंत सोरेन को पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लगाए आरोप, बोले- जेल में महिला कैदी का हुआ यौन शोषण, अब साक्ष्यों को मिटाने का हो रहा प्रयास
इसे भी पढ़ें- होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण का मामला, गर्भवती होने के दावे से मचा हड़कंप, डीसी ने दिए जांच के आदेश
इसे भी पढ़ें- पाकुड़ जेल में विचाराधीन महिला बंदी की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी अधिकारियों की टीम