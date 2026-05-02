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प्रदेश भाजपा ने की मांग, स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता की जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो

रांची : स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता की जांच मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सचिव को सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रदेश भाजपा ने जहां एक तरफ इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह दूध की रखवाली बिल्ली को करने जैसा है.

भाजपा मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री पर अपने लोगों को नियुक्त करने के साथ विभागीय निविदा में एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग नाम से देने का काम किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से गड़बड़ी की गई है.

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने जांच का आदेश देकर अच्छा काम किया है, लेकिन जिस विभाग में गड़बड़ी हुई है, उसी विभाग के सचिव को जांच का जिम्मा देना उचित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जाए. जिससे यह पता चल सके कि किस तरह की गड़बड़ियां विभाग में हुई है.

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने जिस तरह से संज्ञान में लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है और इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो तो एक बड़ा घोटाला उजागर होगा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि वास्तव में स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमिता की जांच राज्य सरकार कराना चाहती है तो बिना देर किए हुए जिस किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से उसे इच्छा है वह जांच करा ले.

ये है मामला जिसपर हो रही है सियासत