प्रदेश भाजपा ने की मांग, स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता की जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो
रांची में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की.
Published : May 2, 2026 at 5:20 PM IST
रांची : स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता की जांच मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सचिव को सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई है. प्रदेश भाजपा ने जहां एक तरफ इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह दूध की रखवाली बिल्ली को करने जैसा है.
भाजपा मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री पर अपने लोगों को नियुक्त करने के साथ विभागीय निविदा में एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग नाम से देने का काम किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से गड़बड़ी की गई है.
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने जांच का आदेश देकर अच्छा काम किया है, लेकिन जिस विभाग में गड़बड़ी हुई है, उसी विभाग के सचिव को जांच का जिम्मा देना उचित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जाए. जिससे यह पता चल सके कि किस तरह की गड़बड़ियां विभाग में हुई है.
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने जिस तरह से संज्ञान में लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है और इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो तो एक बड़ा घोटाला उजागर होगा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि वास्तव में स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमिता की जांच राज्य सरकार कराना चाहती है तो बिना देर किए हुए जिस किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से उसे इच्छा है वह जांच करा ले.
ये है मामला जिसपर हो रही है सियासत
झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत मुख्य सचिव और पीएमओ कार्यालय को दी गई है, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके करीबियों पर आउटसोर्सिंग, दवा खरीद और टेंडर प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता बरतने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
शिकायत पत्र के अनुसार, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के करीबियों ने पूरे सिस्टम को कथित तौर पर हाइजैक कर लिया है. आरोप है कि मंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल कर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है और चहेती कंपनियों को ऊंचे दरों पर काम दिलाया जाता है. विशेष रूप से रिम्स और रांची सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग के कार्यों में भारी हेराफेरी की बात कही गई है.
शिकायत में तीन भाइयों खवाजा अब्दुल ओएदीर अहमद भट, खवाजा मोहसिन अहमद और खवाजा फरहान अहमद के नाम का उल्लेख किया गया है. दावा है कि ये तीनों भाई मंत्री के निजी आवास से कई फर्मों का संचालन करते हैं. इनमें हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्योरिंग फार्मास्यूटिकल्स, भारत आर्ट्स एंड सप्लायर्स, ऑल टाइम मेडिसिन, हृदयालया और मयूरी सॉल्यूशन जैसी कंपनियां शामिल हैं. आरोप है कि जैम (GeM) और ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में नियमों में बदलाव करवाकर इन फर्मों को टेंडर दिलाए जाते हैं.
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