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हरक सिंह पर हमलावर हुई बीजेपी, चुनाव प्रबंधन समिति से हटाने की मांग, जानिए वजह

हरक सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति से हटाने की मांग ( ETV Bharat )

देहरादून: असम युवती कथित रेप केस को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है. मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने हरक सिंह रावत को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा इस मामले में उठ रहे सवालों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल खड़े किये हैं. साथ ही उन्होंने हरक सिंह रावत को कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के पद से तत्काल हटाने की मांग की है.

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा हरक सिंह रावत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के साथ उनकी पत्नी दीप्ति रावत की ओर से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान और सोनिया रावत के वक्तव्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेता महिला सम्मान, महिला अधिकारों और न्याय की बात करते नहीं थकते, लेकिन जब सवाल अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर उठते हैं तो पार्टी नेतृत्व मौन क्यों हो जाता है? क्या महिला सम्मान और न्याय के सिद्धांत केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित हैं?