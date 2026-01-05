ETV Bharat / state

जामताड़ा में बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की ( Etv bharat )

जामताड़ा: झारखंड में लंबे समय से शहरी निकाय चुनाव लंबित है, जिसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है. शहरी निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने पूरे झारखंड में आंदोलन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में जामताड़ा में सोमवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन कर झारखंड में जल्द शहरी निकाय के चुनाव कराने की मांग की.

सरकार की नीयत साफ नहीं: बीजेपी

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है. तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है. उन्होंने झारखंड सरकार पर लूट खसोट का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर चुनाव कराने की मांग की है.