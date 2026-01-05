जामताड़ा में बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
जामताड़ा में बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव शीघ्र और ईवीएम से कराने की मांग राज्य सरकार से की है.
Published : January 5, 2026 at 8:57 PM IST
जामताड़ा: झारखंड में लंबे समय से शहरी निकाय चुनाव लंबित है, जिसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है. शहरी निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने पूरे झारखंड में आंदोलन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में जामताड़ा में सोमवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन कर झारखंड में जल्द शहरी निकाय के चुनाव कराने की मांग की.
सरकार की नीयत साफ नहीं: बीजेपी
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है. तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है. उन्होंने झारखंड सरकार पर लूट खसोट का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर चुनाव कराने की मांग की है.
संथाल परगना में विधि व्यवस्था पर सवाल
इस दौरान उन्होंने संथाल परगना विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि संथाल परगना में विधि व्यवस्था के साथ पुलिसिया व्यवस्था भी नाकाम है. यहां कई आपराधिक घटनाएं घटी लेकिन एक भी घटना का खुलासा करने में पुलिस सफल नहीं हो पाई है.
ये भी पढ़ें- देवघर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओ के साथ किया संवाद, बोले- शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़, कोई भी पात्र नागरिक न छूटे
बोकारो में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, झामुमो विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स
नगर निकाय चुनाव: रांची नगर निकाय क्षेत्र में मचा घमासान, निर्धारित हो रहे वार्डों के आरक्षण पर उठ रहे सवाल