ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव में हो केंद्रीय बलों की तैनाती, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

झारखंड में निकाय चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी ने ज्ञापन सौपा.

STATE BJP DEMANDED CENTRAL FORCE
राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते बीजेपी प्रतिनिधिमंडल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 13, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: शहरी निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी से मिला. इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश आदि शामिल थे.

मुलाकात के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मतदान से लेकर मतगणना तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आग्रह किया. राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन की प्रति प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजकर समुचित कदम उठाने का आग्रह किया है. मुलाकात के बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और राज्य सरकार मस्त है.

जानकारी देते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

सत्ताधारी गठबंधन लूट खसोट में लगी है: आदित्य साहू

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन के नेता पूरी तरह लूट खसोट में लगे हैं. रोज भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से डीजीपी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को संवैधानिक व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है. आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह अहंकारी हो गई है और हठधर्मिता पर उतारू है.

अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार चुप है: भाजपा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में होने वाले निकाय चुनाव निष्पक्ष होंगे, इसपर आशंका है. ध्वस्त कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हमलोगों ने निर्वाचन आयोग मुलाकात की. उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि राज्य के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हो. साथ ही मतपेटी स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर भी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती हो.

ये भी पढ़ें: झारखंड कांग्रेस का आदित्य साहू पर बड़ा हमला, कहा- हार सामने देख अनर्गल मांग और राज्य निर्वाचन आयोग की दौड़ लगा रहे बीजेपी नेता

झारखंड की बदहाली पर बरसे आदित्य साहू, बोले- भ्रष्टाचार और डर के साये में जी रहा प्रदेश

दुमका नगर परिषद प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए आदित्य साहू, भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने की बनाई रणनीति

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT
JHARKHAND MUNICIPAL ELECTION
केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग
RANCHI
STATE BJP DEMANDED CENTRAL FORCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.