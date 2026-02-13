ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव में हो केंद्रीय बलों की तैनाती, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ( ईटीवी भारत )