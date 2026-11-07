ETV Bharat / state

निशा भगत की मौत पर भाजपा आक्रामक, समीर उरांव ने की सीबीआई जांच की मांग, राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति के पूर्व अध्यक्ष समीर उरांव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः सामाजिक कार्यकर्ता और जनजाति आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेनेवाली निशा भगत की मौत के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है. पूरी घटना की सीबीआई जांच और अजय तिर्की की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुखर हुई बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

पूर्व सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति के पूर्व अध्यक्ष समीर उरांव ने निशा भगत की मौत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या है. उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान समीर उरांव ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आत्महत्या से पहले निशा भगत ने वीडियो जारी कर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, वह बेहद ही गंभीर है.