निशा भगत की मौत पर भाजपा आक्रामक, समीर उरांव ने की सीबीआई जांच की मांग, राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी बताया
निशा भगत मौत मामले में भाजपा पूरी तरह से आक्रमक है. भाजपा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 7, 2026 at 2:04 PM IST
रांचीः सामाजिक कार्यकर्ता और जनजाति आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेनेवाली निशा भगत की मौत के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है. पूरी घटना की सीबीआई जांच और अजय तिर्की की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुखर हुई बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
पूर्व सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति के पूर्व अध्यक्ष समीर उरांव ने निशा भगत की मौत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत हत्या है. उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की. भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान समीर उरांव ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आत्महत्या से पहले निशा भगत ने वीडियो जारी कर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, वह बेहद ही गंभीर है.
हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी-समीर उरांव
पूर्व सांसद समीर उरांव ने निशा भगत मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में इससे पहले भी कई आदिवासी समाज से जुड़े लोगों की हत्या और प्रताड़ना से जुड़ी घटनाएं हो चुकी हैं. संथाल परगना में पादरी के द्वारा एक जनजाति महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सरायकेला के गम्हरिया थाने में एक जनजाति समाज की महिला से अत्याचार होता है, लेकिन सभी मामलों में यह सरकार सिर्फ लीपापोती कर देती है.
ऐसे में मैं मांग करता हूं कि अजय तिर्की जिसके बारे में निशा भगत ने सोशल मीडिया के जरिए आत्महत्या से पहले प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो. साथ ही जिन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई हो.
"नामजद आरोपियों पर अविलंब कार्रवाई हो"
उन्होंने कहा कि इस मामले में निशा भगत के पिता के द्वारा थाना में कांड दर्ज किया गया है. मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जो आरोपी बनाए गए हैं उन सभी लोगों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घटना के विरोध में और सीबीआई जांच की मांग को लेकर और भी आंदोलन तेज करेगी.उन्होंने कहा कि अजय तिर्की ने आदिवासी समाज की बेटी का चारित्रिक हनन किया है और उसे प्रताड़ित करने का काम किया है. ऐसे में अविलंब उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए.
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