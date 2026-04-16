उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग, भाजपा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
उत्पात सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है. पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : April 16, 2026 at 5:07 PM IST
रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई है. पार्टी ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
भाजपा का आरोप, सरकार छात्रों के भविष्य से कर रही है खिलवाड़
प्रदेश भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और पूर्व विधायक अमित मंडल ने बुधवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत की. नवीन जायसवाल ने कहा कि परीक्षा से पहले पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत 179 विद्यार्थियों की गिरफ्तारी गंभीर मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के जरिए हमेशा भोले-भाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है.
जायसवाल ने जेएसएससी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा, "जिस तरह आनन-फानन में उन्होंने सफाई दी, लगता है वे सीबीआई निदेशक हैं. कहीं न कहीं घालमेल है."
पूर्व विधायक अमित मंडल का हमला, पुलिस कुछ छिपा रही है
पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार जानबूझकर राज्य के मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है. जब गलती सामने आती है तो नाममात्र की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने हाईकोर्ट की फटकार का हवाला देते हुए कहा, "न्यायालय ने पूछा है कि पुलिस कैसे इनफॉर्मर और इनफॉर्मेंट दोनों बन जाती है? पुलिस ने खुद एफआईआर में पेपर लीक की सूचना डाली और खुद गवाह बन गई."
मंडल ने दावा किया कि इसका मतलब है झारखंड पुलिस कुछ छिपा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पाद सिपाही की सीटों का बंदरबांट बचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर छात्रों की गिरफ्तारी की गई है.
मामला लोकभवन तक पहुंचा, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
पेपर लीक विवाद अब राज्यपाल तक पहुंच गया है. राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला. शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपकर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा (जेसीसीई 2023) में कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की.
भाजपा नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि परीक्षा में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं और प्रश्नपत्र लीक की आशंका है. उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने की पहल करें, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके और लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे. पार्टी ने मांग की है कि पिछले छह वर्षों में जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी बड़ी परीक्षाओं की भी सीबीआई जांच हो.
क्या है पूरा मामला?
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस को टिप मिली. छापेमारी में 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 159 अभ्यर्थी और 5 सॉल्वर गैंग के सदस्य शामिल हैं. पुलिस ने प्रिंटेड प्रश्नपत्र, डिजिटल मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए.
हालांकि JSSC अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि बरामद पेपर असली परीक्षा के प्रश्नों से पूरी तरह मैच नहीं करते. आयोग ने पेपर लीक से इनकार किया है, लेकिन भाजपा इसे संदिग्ध बता रही है.
मामले में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा इसे बड़े घोटाले का रूप दे रही है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. छात्रों और अभिभावकों में भी गुस्सा है.
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