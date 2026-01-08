ETV Bharat / state

हजारीबाग में धरने पर बैठे बीजेपी सांसद, नगर निकाय चुनाव की तारीखों के एलान की कर रहे मांग

हजारीबाग: झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग को लेकर बीजेपी इन दिनों सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है. इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार के खिलाफ महाधरना दिया. उन्होंने झारखंड सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक हेमंत सरकार खुद है. महाधरना कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल के साथ बरकट्ठा विधायक अमित यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे.

चुनाव की डेट घोषित करने की मांग

महाधरना कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने लंबे समय से लंबित नगर निकाय एवं नगर निगम चुनाव की तिथि को घोषित करने की मांग की. महाधरना कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने की. इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. महाधरना को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला.