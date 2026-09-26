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निकाय चुनाव में भाजपा की टिकट वितरण एवं निर्दलीयों की बड़ी जीत पर चर्चा, पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा विधायकों की मनमानी का मुद्दा

जयपुर : निकाय चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने संगठन की खामियों का हिसाब-किताब लेना शुरू कर दिया. प्रदेश संगठन की बैठक में टिकट वितरण से लेकर विधायकों की मनमानी और चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट तक का मुद्दा उठा. जिला अध्यक्षों ने प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने चुनाव के दौरान सामने आई दिक्कतें रखी. बैठक में यह बात प्रमुखता से उठी कि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत कहीं न कहीं टिकट चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने टिकट वितरण में खामी की बात स्वीकारी एवं कहा, चुनाव प्रभारियों की ओर से सही रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी टिकट चयन में गलतियां हुईं. उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी अब चुनाव प्रभारियों की भूमिका की भी समीक्षा करेगी. इस पूरे मामले पर उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा.

निर्दलीयों की जीत ने बढ़ाई चिंता: बैठक में संगठन महामंत्री और प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रभारी के तौर पर काम देख रहे हरीश द्विवेदी ने निकाय चुनाव की रणनीति और पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए चुनावी प्रबंधन के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखा. इसी दौरान उन्होंने टिकट चयन को लेकर नाराजगी भी जाहिर की. द्विवेदी ने कहा, जब पार्टी के सामने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आते हैं तो यह संकेत है कि टिकट चयन में कहीं न कहीं कमी रही है. उन्होंने साफ किया कि किसी व्यक्ति की अपनी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद सभी को सामूहिक रूप से उसके साथ खड़ा होना चाहिए.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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विधायकों की मनमर्जी पर भी उठे सवाल : बैठक में कुछ जिला अध्यक्षों ने विधायकों और चुनाव प्रभारियों की मनमानी का मुद्दा उठाया. स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण और संगठन के बीच तालमेल को लेकर शिकायतें सामने आईं. जिला अध्यक्षों का कहना था कि टिकट चयन में संगठन की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिलने से कई जगह असंतोष और बगावत की स्थिति बनी. इसी के साथ पार्टी के अंदर क्रॉस वोटिंग और बागी उम्मीदवारों का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहा. संगठन ने अब इन मामलों की विधानसभा स्तर तक पड़ताल कराने का फैसला किया है. बैठक में ये भी कहा गया, जब पार्टी ने तीन-तीन नाम के पैनल बनाने के निर्देश दिए थे तो फिर कई जगह से सिंगल नाम क्यों आए?

हर विधानसभा की बनेगी रिपोर्ट : हरीश द्विवेदी ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की रिपोर्ट तैयार की जाए. इसमें दर्ज किया जाएगा कि कहां पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, कहां क्रॉस वोटिंग की शिकायत रही, किन नेताओं या कार्यकर्ताओं ने बगावत की और किन स्थानों पर टिकट वितरण के बाद असंतोष सामने आया. पार्टी की नजर खास तौर पर उन निकायों पर भी रहेगी, जहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के बजाय निर्दलीय मजबूत होकर सामने आए. संगठन रिपोर्ट के जरिए टिकट चयन और स्थानीय चुनाव प्रबंधन में हुई कमियों को चिह्नित करेगा.