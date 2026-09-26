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निकाय चुनाव में भाजपा की टिकट वितरण एवं निर्दलीयों की बड़ी जीत पर चर्चा, पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा विधायकों की मनमानी का मुद्दा

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण में खामी स्वीकारी.

BJP office-bearers present at the meeting in Jaipur.
जयपुर में बैठक में मौजूद भाजपा पदाधिकारी (photo: Bjp Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 5:32 PM IST

6 Min Read
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जयपुर : निकाय चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने संगठन की खामियों का हिसाब-किताब लेना शुरू कर दिया. प्रदेश संगठन की बैठक में टिकट वितरण से लेकर विधायकों की मनमानी और चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट तक का मुद्दा उठा. जिला अध्यक्षों ने प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने चुनाव के दौरान सामने आई दिक्कतें रखी. बैठक में यह बात प्रमुखता से उठी कि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत कहीं न कहीं टिकट चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने टिकट वितरण में खामी की बात स्वीकारी एवं कहा, चुनाव प्रभारियों की ओर से सही रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी टिकट चयन में गलतियां हुईं. उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी अब चुनाव प्रभारियों की भूमिका की भी समीक्षा करेगी. इस पूरे मामले पर उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा.

निर्दलीयों की जीत ने बढ़ाई चिंता: बैठक में संगठन महामंत्री और प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रभारी के तौर पर काम देख रहे हरीश द्विवेदी ने निकाय चुनाव की रणनीति और पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए चुनावी प्रबंधन के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखा. इसी दौरान उन्होंने टिकट चयन को लेकर नाराजगी भी जाहिर की. द्विवेदी ने कहा, जब पार्टी के सामने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आते हैं तो यह संकेत है कि टिकट चयन में कहीं न कहीं कमी रही है. उन्होंने साफ किया कि किसी व्यक्ति की अपनी पसंद अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद सभी को सामूहिक रूप से उसके साथ खड़ा होना चाहिए.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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विधायकों की मनमर्जी पर भी उठे सवाल : बैठक में कुछ जिला अध्यक्षों ने विधायकों और चुनाव प्रभारियों की मनमानी का मुद्दा उठाया. स्थानीय स्तर पर टिकट वितरण और संगठन के बीच तालमेल को लेकर शिकायतें सामने आईं. जिला अध्यक्षों का कहना था कि टिकट चयन में संगठन की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिलने से कई जगह असंतोष और बगावत की स्थिति बनी. इसी के साथ पार्टी के अंदर क्रॉस वोटिंग और बागी उम्मीदवारों का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहा. संगठन ने अब इन मामलों की विधानसभा स्तर तक पड़ताल कराने का फैसला किया है. बैठक में ये भी कहा गया, जब पार्टी ने तीन-तीन नाम के पैनल बनाने के निर्देश दिए थे तो फिर कई जगह से सिंगल नाम क्यों आए?

हर विधानसभा की बनेगी रिपोर्ट : हरीश द्विवेदी ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की रिपोर्ट तैयार की जाए. इसमें दर्ज किया जाएगा कि कहां पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, कहां क्रॉस वोटिंग की शिकायत रही, किन नेताओं या कार्यकर्ताओं ने बगावत की और किन स्थानों पर टिकट वितरण के बाद असंतोष सामने आया. पार्टी की नजर खास तौर पर उन निकायों पर भी रहेगी, जहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के बजाय निर्दलीय मजबूत होकर सामने आए. संगठन रिपोर्ट के जरिए टिकट चयन और स्थानीय चुनाव प्रबंधन में हुई कमियों को चिह्नित करेगा.

Office bearers at the BJP meeting
भाजपा बैठक में पदाधिकारी (photo: Bjp Office)

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पंचायत चुनाव में गलती नहीं दोहरानी: निकाय चुनाव की समीक्षा के साथ बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर भी संगठन को सतर्क कर दिया. बैठक में संदेश दिया कि निकाय चुनाव में जहां टिकट वितरण, बगावत या आपसी तालमेल की कमी रही, उसकी पुनरावृत्ति पंचायत चुनाव में नहीं होनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत निर्णय के खिलाफ काम किया. अब पंचायत चुनाव के लिए टिकट चयन से पहले स्थानीय संगठन, विधायक और जिला नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है. राठौड़ ने पंचायत चुनाव को संगठन के लिए बड़ी चुनौती बताते विधायकों और जिलाध्यक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत बताई. उनका संदेश साफ था कि निकाय चुनाव की कमियां पंचायत चुनाव से पहले दूर करनी होगी.

State President and State In-charge at the meeting
बैठक में प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी (photo: Bjp Office)

व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि : प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने पहली ही बैठक में संगठनात्मक अनुशासन पर जोर दिया. उन्होंने कहा, दो व्यक्तियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संगठन और कार्य सर्वोपरि होना चाहिए. बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान उसके काम और समर्पण से होती है. यही संगठन की ताकत है. निकाय चुनाव की समीक्षा पंचायत चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा होगी. टिकट वितरण में गलती नहीं, स्थानीय स्तर पर मनमानी नहीं और संगठन के फैसले के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं. भाटिया ने कहा कि पार्टी में कोई छोटे-बड़ा नेता नहीं होता. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की विचारधारा के साथ काम करती है.

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परिचय और संगठनात्मक बैठक : प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने बताया, प्रदेश परिवार की कल पहली बैठक थी. यह बैठक परीक्षात्मक और संरचनात्मक विषयों को लेकर थी. इसमें पंचायत चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा हुई. निकाय चुनाव की खामियों के सुधार पर चर्चा हुई. जब भी बैठक होती है, हर विषय का विश्लेषण होता है. बैठक में पार्टी आंतरिक स्तर पर सभी पहलुओं पर चर्चा हुई. निकाय चुनाव में निर्दलीयों की अधिक संख्या का विषय था. पार्टी नेतृत्व का मानना था कि इस तरह की स्थिति नही होनी चाहिए सबका सामूहिक निर्णय हो.

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