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झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ पुलिस मुख्यालय पहुंचा बीजेपी शिष्टमंडल, DGP को सौंपा ज्ञापन

बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी तदाशा मिश्रा से राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर मिला.

BJP DELEGATION
मीडिया से बातचीत करता हुआ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 6:14 PM IST

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रांची: झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी तदाशा मिश्रा से मिला. इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेताओं में बालमुकुंद सहाय, नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और सीमा शर्मा शामिल थे.

झारखंड में तुष्टिकरण जनित अपराध: बीजेपी

इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य में तुष्टिकरण जनित अपराध पर पूर्ण लगाम लगाते हुए विधि व्यवस्था ठीक करने एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की. बीजेपी नेताओं ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि झारखंड 6 सालों से तुष्टिकरण जनित अपराध एवं अपराधियों की चपेट में आ चुका है. यह तुष्टिकरण वर्तमान हेमंत सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है. 'फूट डालो और राज करो' की नीति से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज में खाई बढ़ रही है, जिसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं.

मीडिय से बातचीत करते बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल (Etv bharat)

'भय के साये में है हिदू समाज'

दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं से जूझ रही जनता अब अपने पर्व त्योहारों, धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी दहशत, भय के माहौल में जीने को मजबूर है. जब पुलिस एवं प्रशासन कानून के शासन को तिलांजलि देकर तुष्टिकरण की नीति का टूलकिट बन जाता है, तो जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन से उठ जाता है.

मुक्त होने की कगार पर नक्सलवाद

केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई के कारण राज्य अब नक्सलवाद से मुक्त होने के कगार पर है लेकिन तुष्टिकरण जनित अपराध राज्य में सुरसा की भांति मुंह फैला रहा है. आए दिन सनातन, हिंदू समाज के उत्सव, पर्व त्यौहार एक समुदाय विशेष के निशाने पर होते हैं.

अपराधियों में पुलिस का भय नहीं: नवीन जायसवाल

बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, छठ, दीपावली, सरहुल, शिवरात्रि जैसे त्योहारों में सुनियोजित तरीके से अड़ंगा डालना, शोभा यात्रा पर पत्थराव, मार्ग बाधित करना, हथियारों से आक्रमण करना, मंदिर, देवी देवता की प्रतिमा को खंडित करना, अपवित्र करना, जैसी वारदातें आम हो गई हैं.

इसके अलावा बड़े पैमाने पर गौ तस्करों की सक्रियता, सनातन हिंदू समाज को आक्रोशित कर रही है. राज्य में प्रतिबंधित गौ मांस की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है. हाल के महीनों में राज्य के विभिन्न जिलों में घटी घटनाएं इसके ज्वलंत उदाहरण हैं.

कई जिलों में झड़प

गिरिडीह जिलांतर्गत घोड़बांधा में होली के दौरान झड़प आगजनी, हजारीबाग के कटकमसांडी में छठ व्रतियों से अभद्र व्यवहार, मधुपुर में मंदिर के जीर्णोद्धार में बाधा पहुंचाना, बड़हरवा में मंदिर के रास्ते को रोकना, लोहरदगा में शिवलिंग को तोड़ा जाना, महेशपुर में सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकना, रांची में सरहुल जुलूस में पथराव, गढ़वा जिला के रामकंडा, धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव और 28 मार्च को खूंटी के मुरहू में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी ये सारी घटनाएं बताती हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले एक वर्ग विशेष के समुदाय का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है.

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BJP DELEGATION MET WITH DGP

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