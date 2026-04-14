उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक का मामला पहुंचा लोकभवन, बीजेपी शिष्टमंडल ने की CBI जांच की मांग
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए बीजेपी का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला.
Published : April 14, 2026 at 6:21 PM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हाल ही में आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए बीजेपी का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला. राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में लोकभवन पहुंचे इस शिष्टमंडल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण के संबंध में एक ज्ञापन देते हुए इसकी जांच की मांग की है.
प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग
ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता एवं प्रश्न पत्र लीक की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है. राज्यपाल से शिष्टमंडल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया गया है, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सके और दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. शिष्टमंडल मेंं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक अमित मंडल समेत कई अन्य मौजूद रहे.
प्रश्न पत्र लीक मामले में हो दूध का दूध और पानी का पानी: भाजपा
ज्ञापन के जरिए बीजेपी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 12 अप्रैल 2026 को हुए उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि तमाड़ के एक निर्माणाधीन भवन में परीक्षा माफियाओं द्वारा प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाने सहित अन्य गड़बड़ी करने की बात सामने आई है. इस मामले में 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.
आज रांची लोक भवन (झारखंड) में माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी से भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर उत्पाद सिपाही प्रतियोगी परीक्षा में हुई धांधली तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा लगातार हो रही गड़बड़ियों के विरुद्ध ज्ञापन सौंपकर… pic.twitter.com/smzeo5FRlt— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) April 14, 2026
अभ्यर्थियों से एडवांस के तौर पर चेक लेने की बात आई सामने: बीजेपी
इस दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटाॅप, संदिग्ध प्रश्नपत्र, नोट्स, कई गाड़ियों की बरामदगी की बात सामने आ रही है. इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि परीक्षा गैंग द्वारा अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड भी जब्त कर लिये गये थे. वहीं अभ्यर्थियों से एडवांस के तौर पर चेक भी लेने की बात सामने आ रही है, साथ ही हर अभ्यर्थी से 15-15 लाख रूपये में सौदा तय करने की बात का भी खुलासा हो चुका है.
150 से अधिक गिरफ्तारी हुई
झारखंड के आठ जिलों में 370 केंद्रों पर 583 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित थी, जिसमें 1,48,224 अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे. स्वाभाविक है कि जब एक केंद्र पर जब 150 से अधिक गिरफ्तारी हुई है तो शेष केंद्रों पर भी माफियाओं की टीम सक्रिय रही होगी. निश्चित रूप से उन केंद्रों पर भी इस प्रकार की गड़बडियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. बावजूद इसके जेएसएससी इतनी चीजों की बरामदगी, तमाम खुलासे, 150 से अधिक गिरफ्तारी के बावजूद इस परीक्षा में पेपर लीक होने की बात से साफ इंकार कर रहा है.
बीजेपी का आरोप है कि जेएसएससी के इस रूख से दाल में कुछ न कुछ काला नजर आना स्वाभाविक है. झारखंड के माथे पर ‘पेपर लीक’ का यह कोई पहला काला दाग नहीं है. हेमंत सरकार के पूर्व एवं वर्तमान कार्यकाल में आयोजित परीक्षाओं में हुई कथित गड़बडियों की एक लंबी फेहरिस्त है. राज्य के लाखों मेहनती युवाओं के सपनों को इस सरकार में बेरहमी से कुचला जा रहा है. इसलिए इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय, इसके लिए सीबीआई के द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है.
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