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JPSC-JSSC विवाद पर BJP का हेमंत सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम, CBI जांच और छात्रों पर FIR हो रद्द, मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन

मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. JPSC और JSSC की कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अब भाजपा ने सरकार के सामने तीन बड़ी मांगें रखी हैं. भाजपा ने इन मांगों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी.

इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.

BJP का हेमंत सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम (Etv Bharat)

तीन मांगों पर अड़ी भाजपा

मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मीडिया के सामने ज्ञापन देने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के मार्ग पर राज्य सरकार के सामने तीन मांग रखी गई हैं. पहली मांग है कि JPSC और JSSC की अलग-अलग परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराई जाए. पार्टी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच जरूरी है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके.

मुख्य सचिव के साथ भाजपा प्रतिनिधिमंडल की बैठक (Etv Bharat)

दूसरी बड़ी मांग छात्रों के खिलाफ अलग-अलग थानों में दर्ज FIR को तत्काल रद्द करने की है. भाजपा के मुताबिक, परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों ने करीब एक महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था. पार्टी का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए।. ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज FIR को रद्द करने की व्यवस्था की गई है. भाजपा ने इसी आधार पर झारखंड में भी छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की मांग की है.