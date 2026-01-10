ETV Bharat / state

रांची से गुम अंश और आंशिका के परिजनों से मिला भाजपा का शिष्टमंडल, लापता बच्चों की सकुशल बरामदगी की मांग

रांचीः लापता अंश और आंशिका की तलाश पिछले 10 दिनों से जारी है इन सबके बीच सियासत जरूर शुरू हो गई है.घटना के बाद भाजपा का शिष्टमंडल आज शनिवार को पीड़ित परिवार से मिला.राजधानी रांची के धुर्वा पहुंचे भाजपा शिष्टमंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित कई भाजपा नेता शामिल थे. भाजपा के शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिजनों से अब तक की पुलिस जांच की जानकारी ली.

इस मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य की राजधानी से बच्चे गायब हो रहे हैं और राज्य के मुखिया विदेश में छुट्टियां मनाने की योजना तैयार कर रहे हैं. राज्य सरकार की आम जनता के प्रति संवेदना शून्य हो गई है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि सोमवार की शाम तक बच्चों की बरामदगी नहीं की जाती है तो मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी रांची के कार्यालय का घेराव करेंगे.

भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपा पीड़ित परिवार के साथः अमर कुमार बाउरी

वहीं इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष की शुरुआत में ही अपराधी राज्य सरकार को चुनौती देते हुए बीच शहर से दो बच्चों को अगवा कर लिए हैं. जबकि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से हर दिन अधिकारी, जज और नेता गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है.उन्होंने राज्य सरकार से हर हाल में दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आंदोलन करेगी.