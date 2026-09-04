BJP ने सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में SIR प्रक्रिया में जताई अनियमितता, CEO से की लिखित शिकायत
झारखंड में SIR को लेकर BJP का शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : September 4, 2026 at 8:28 PM IST
रांची: झारखंड में इन दिनों चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बरती जा रही अनियमितता से भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार को अवगत कराया है. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्टी के एसआईआर संयोजक राकेश प्रसाद के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे शिष्टमंडल ने SIR प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में बरहेट में सरकारी अधिकारी की राजनीतिक बैठक में मौजूदगी, बीएलओ द्वारा फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाने, बीएलए-2 एवं नागरिकों के अधिकारों में बाधा तथा SIR के दौरान ऑफलाइन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई.
दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
ज्ञापन में साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में 3 सितंबर को आयोजित झामुमो की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी सह एईआरओ अंशु कुमार पाण्डेय की मौजूदगी को गंभीर मामला बताया गया है. ज्ञापन के मुताबिक, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी की किसी राजनीतिक दल की बैठक में मौजूदगी SIR की निष्पक्षता और प्रशासनिक तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. भाजपा ने बैठक की तस्वीरें भी ज्ञापन के साथ संलग्न की हैं. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
संथाल में अनियमितता की भाजपा ने शिकायत की
भाजपा शिष्टमंडल के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि साहिबगंज के उधवा प्रखंड में इससे पहले SIR से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को लेकर शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद जांच और कार्रवाई की गई थी. ऐसे में बरहेट की घटना को भी गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच कराने तथा प्रशासनिक अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता पर रोक सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है.
BLA-2 और नागरिकों से फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायत
इसके अलावा रांची विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाने का मामला भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में संभावित मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित अथवा अपात्र मतदाताओं के नामों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराना नागरिकों और राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों का अधिकार है. इसके बावजूद कुछ बूथों पर बीएलए-2 और नागरिकों से फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई है.
राज्य सरकार के आदेश पर दर्ज कराई आपत्ति
शिष्टमंडल ने संबंधित बीएलओ को फॉर्म-7 अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के साफ निर्देश देने तथा पहले स्वीकार नहीं किए गए फॉर्म-7 भी नियमानुसार प्राप्त करने की मांग की गई है. इसके अलावा, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जाति, आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र ऑफलाइन जारी करने के राज्य सरकार के आदेश पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है.
SIR की पारदर्शिता के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग
ज्ञापन में बताया गया है कि ऐसे प्रमाण-पत्रों का उपयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के दावों के समर्थन में किया जा सकता है, इसलिए इनके आधार पर प्रस्तुत दावों का समुचित सत्यापन सुनिश्चित करने तथा SIR की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि पर बीजेपी चिंतित
भाजपा के ज्ञापन में मतदाता सूची में कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में हुई असामान्य वृद्धि को लेकर भी जांच की मांग की गई है और संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर मतदाता संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि तथा संभावित मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित अथवा अपात्र मतदाताओं के नामों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है.
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