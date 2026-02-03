ETV Bharat / state

भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग, जानें पूरा माजरा

राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर भाजपा के शिष्टमंडल ने शिकायत की है.

BJP complaint against JMM
राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपता भाजपा का शिष्टमंडल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
रांचीः नगर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप अब आम हो चुका है. इन सबके बीच भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पार्टी समर्थित उम्मीदवार की घोषणा जेएमएम के लेटर पैड पर किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मिलने पहुंचे भाजपा के शिष्टमंडल ने इस संबंध में लिखित शिकायत की है.भाजपा नेता राकेश प्रसाद के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे शिष्टमंडल में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, राकेश प्रसाद, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव और मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रसाद शामिल थे.

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झामुमो के लेटर पैड पर प्रत्याशी का नाम

इस मौके पर भाजपा नेता राकेश प्रसाद ने कहा कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लेटर पैड पर प्रत्याशी का नाम क्यों दिया है. इसी मामले को लेकर हमलोगों ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है.

उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

इधर, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने जेएमएम का लेटर पैड दिखाते हुए कहा कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो उम्मीदवार की इस तरह से घोषणा किया जाना कहां तक उचित है. उन्होंने निर्वाचन आयोग से दोषी के खिलाफ कांड दर्ज करते हुए उस उम्मीदवार को चुनाव होने तक राज्य से बाहर करने और उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है.

भाजपाइयों ने की लिखित शिकायत

भाजपा द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में 20 जनवरी 2026 को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के देवघर जिला अध्यक्ष के द्वारा जारी लेटर पैड का हवाला दिया गया है. जिसमें स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए देवघर जिला के लिए मेयर पद के उम्मीदवार रवि कुमार राउत की घोषणा की गई है. आयोग को लिखे गए पत्र में भाजपा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब सरकार ने घोषणा कर रखी है कि यह चुनाव दलीय स्तर पर नहीं होगा तो किस अधिकार या किस प्रावधान के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर उम्मीदवार की घोषणा की है?

BJP complaint against JMM
झामुमो का लेटर पैड दिखाते भाजपा नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि यह कृत्य पूरी तरीके से न सिर्फ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि यह उस आदेश का भी उल्लंघन है जिसमें सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि नगर निकाय चुनाव दलीय स्तर पर नहीं होगा. सौंपे गए ज्ञापन में देवघर के जेएमएम जिलाध्यक्ष और मेयर पद के उम्मीदवार रवि कुमार राउत के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और संजय कुमार शर्मा और रवि कुमार राउत को स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम तक झारखंड राज्य से बाहर रहने का आदेश जारी करने की मांग की गई है.

