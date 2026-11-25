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मिशन 2027: बीजेपी मुख्यालय का बदला रंग-रूप, नए कलेवर और रणनीति से तैयार हुआ 'चुनावी वॉर रूम'

बलबीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में इन दिनों चुनावी तैयारियों का असर साफ दिखाई देने लगा है. कार्यालय के बाहर से लेकर भीतर तक बदलाव का काम चल रहा है. परिसर में रंगाई-पुताई की जा रही है, वहीं दीवारों और बोर्डों पर लगे पुराने पोस्टर-बैनर हटाकर नए फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं. मुख्य द्वार के पास भी जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है और कार्यालय को चुनावी जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित किया जा रहा है. देखने में यह मुख्यालय अब धीरे-धीरे चुनावी कार्यालय का रूप लेता नजर आ रहा है.

बीजेपी मुख्यालय का बदला रंग-रूप (VIDEO-ETV Bharat)

भाजपा कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत के मुताबिक, पार्टी काफी समय से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. अब इन तैयारियों को और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. 26 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारीगण और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन होगा. परंपरा के मुताबिक, पूजा-पाठ और अनुष्ठान संपन्न होने के बाद कार्यालय से चुनावी गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

पुरानी तस्वीरों की जगह दिखेंगी नई उपलब्धियां, कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी चुनावी जानकारी: भाजपा मुख्यालय में पुराने पोस्टर और बैनर बदलने के पीछे भी पार्टी की एक खास रणनीति है. कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत ने बताया कि, पहले कार्यालय में लगाए गए पोस्टर और बैनर में सरकार और संगठन की पिछली उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां थीं. इसके बाद सरकार और संगठन के स्तर पर कई नए काम हुए हैं और नए लक्ष्य भी हासिल किए गए हैं. ऐसे में अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए पोस्टर और फ्लेक्स तैयार कराए जा रहे हैं.

इन माध्यमों से पार्टी, सरकार की नई उपलब्धियों, संगठन के कामकाज और चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे जाने वाले प्रमुख विषयों को प्रदर्शित करेगी. इसके साथ ही बूथों की संख्या में हुए बदलाव, संगठनात्मक संरचना और शक्ति केंद्रों से जुड़ी अपडेट जानकारी भी कार्यालय में उपलब्ध रहेगी. इसका उद्देश्य केवल मुख्यालय का स्वरूप बदलना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. पार्टी चाहती है कि जब कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाएं तो उनके पास सरकार की उपलब्धियों और संगठन की गतिविधियों से जुड़ी पूरी जानकारी हो.

सबसे बड़े बहुमत का लक्ष्य, विधानसभा से लेकर बूथ तक सक्रिय होगा संगठन: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने इस बार बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है. कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत का कहना है कि,