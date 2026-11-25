मिशन 2027: बीजेपी मुख्यालय का बदला रंग-रूप, नए कलेवर और रणनीति से तैयार हुआ 'चुनावी वॉर रूम'
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा देहरादून प्रदेश कार्यालय को नया रूप मिला है. 26 नवंबर को उद्घाटन रखा गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 5:02 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय को चुनावी कार्यालय के रूप में नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है. कार्यालय में रंगाई-पुताई से लेकर पुराने पोस्टर-बैनर बदलने और चुनाव प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है. 26 नवंबर को विधिवत पूजा-पाठ और अनुष्ठान के साथ इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा. इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश में भाजपा की चुनावी गतिविधियों का संचालन इसी कार्यालय से किया जाएगा.
बलबीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में इन दिनों चुनावी तैयारियों का असर साफ दिखाई देने लगा है. कार्यालय के बाहर से लेकर भीतर तक बदलाव का काम चल रहा है. परिसर में रंगाई-पुताई की जा रही है, वहीं दीवारों और बोर्डों पर लगे पुराने पोस्टर-बैनर हटाकर नए फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं. मुख्य द्वार के पास भी जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है और कार्यालय को चुनावी जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित किया जा रहा है. देखने में यह मुख्यालय अब धीरे-धीरे चुनावी कार्यालय का रूप लेता नजर आ रहा है.
भाजपा कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत के मुताबिक, पार्टी काफी समय से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. अब इन तैयारियों को और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. 26 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रभारीगण और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन होगा. परंपरा के मुताबिक, पूजा-पाठ और अनुष्ठान संपन्न होने के बाद कार्यालय से चुनावी गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.
पुरानी तस्वीरों की जगह दिखेंगी नई उपलब्धियां, कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी चुनावी जानकारी: भाजपा मुख्यालय में पुराने पोस्टर और बैनर बदलने के पीछे भी पार्टी की एक खास रणनीति है. कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत ने बताया कि, पहले कार्यालय में लगाए गए पोस्टर और बैनर में सरकार और संगठन की पिछली उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां थीं. इसके बाद सरकार और संगठन के स्तर पर कई नए काम हुए हैं और नए लक्ष्य भी हासिल किए गए हैं. ऐसे में अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए पोस्टर और फ्लेक्स तैयार कराए जा रहे हैं.
इन माध्यमों से पार्टी, सरकार की नई उपलब्धियों, संगठन के कामकाज और चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे जाने वाले प्रमुख विषयों को प्रदर्शित करेगी. इसके साथ ही बूथों की संख्या में हुए बदलाव, संगठनात्मक संरचना और शक्ति केंद्रों से जुड़ी अपडेट जानकारी भी कार्यालय में उपलब्ध रहेगी. इसका उद्देश्य केवल मुख्यालय का स्वरूप बदलना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. पार्टी चाहती है कि जब कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाएं तो उनके पास सरकार की उपलब्धियों और संगठन की गतिविधियों से जुड़ी पूरी जानकारी हो.
सबसे बड़े बहुमत का लक्ष्य, विधानसभा से लेकर बूथ तक सक्रिय होगा संगठन: 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने इस बार बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है. कार्यालय प्रभारी जगमोहन रावत का कहना है कि,
पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है. प्रदेश से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर रहे हैं. चुनाव के दौरान बेहतर तालमेल और प्रभावी प्रबंधन के लिए अनुभवी और योग्य लोगों की टीम तैयार की जा रही है. इसके साथ ही जल्द ही चुनाव संचालन समिति भी अस्तित्व में आ जाएगी. यह समिति चुनाव से जुड़े अलग-अलग कामों को व्यवस्थित करने और उनकी निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही संगठन का पूरा ढांचा तैयार रहे, ताकि चुनावी कार्यक्रम शुरू होते ही सभी टीमें अपनी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतर सकें.
- जगमोहन रावत, कार्यालय प्रभारी, भाजपा -
100 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम: पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही के कारण पार्किंग की समस्या भी सामने आई थी. चुनावी बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से मुख्यालय के आसपास भीड़भाड़ की स्थिति बन जाती थी. इस बार पार्टी ने इस समस्या से निपटने के लिए पहले से व्यवस्था की है.
2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार पार्टी के पास जगह भी अधिक है और चुनाव प्रबंधन का अनुभव भी बेहतर हुआ है. मुख्यालय के पीछे एक अतिरिक्त परिसर जुड़ने से करीब 100 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है. कार्यकर्ताओं के वाहनों के लिए पीछे की ओर पार्किंग की दिशा तय की जाएगी. इसके लिए परिसर में इंडिकेटर लगाए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो. कार्यालय का स्टाफ भी पार्किंग व्यवस्था संभालने में सहयोग करेगा.
- जगमोहन रावत, कार्यालय प्रभारी, भाजपा -
लीगल सेल, प्रबंधन समिति और वॉर रूम संभालेंगे चुनाव की कमान: चुनाव प्रबंधन को लेकर भाजपा ने अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियां तय करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है. कार्यालय प्रभारी ने बताया कि, चुनाव के दौरान लीगल सेल, प्रबंधन समिति और वॉर रूम जैसी व्यवस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं. इन सभी विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत योजना तैयार की गई है. आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे जमीन पर उतारा जाएगा.
चुनाव के दौरान कानूनी मामलों से जुड़े काम, संगठनात्मक समन्वय, चुनावी गतिविधियों की निगरानी और जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अलग-अलग टीमें काम करेंगी. वॉर रूम के माध्यम से चुनावी गतिविधियों को व्यवस्थित रखने और अलग-अलग स्तर पर बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश होगी. हालांकि, कुछ संवेदनशील और रणनीतिक गतिविधियां जरूरत के अनुसार कार्यालय से बाहर भी संचालित की जा सकती हैं, लेकिन चुनाव से जुड़े अधिकांश काम इसी प्रदेश मुख्यालय से किए जाएंगे.
तीन महीने तक चुनावी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहेगा मुख्यालय: भाजपा प्रदेश मुख्यालय को अगले करीब तीन महीने तक चुनावी कार्यालय के रूप में संचालित करने की तैयारी है. यानी मार्च तक या चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक यह कार्यालय पार्टी की चुनावी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा. यहां से संगठनात्मक बैठकों, चुनाव प्रबंधन, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और विभिन्न अभियानों से जुड़े कामों को गति दी जाएगी.
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