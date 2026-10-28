पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हार गई भाजपा, सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में कांटे की टक्कर
उत्तर प्रदेश स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ रहा है. वाराणसी और गोरखपुर में साख पर बट्टा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:50 AM IST
लखनऊ: उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पूर्व लिटमस टेस्ट के तौर पर माने जा रहे उप्र स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पार्टी शिक्षक कोटे की सीट हार चुकी है. इस सीट ओर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है.
वहीं सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में भाजपा पीछे होने के बावजूद बढ़त बनाये हुए है. यहां निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर दे रहा है. वहीं लखनऊ, मेरठ-सहारनपुर, बरेली मुरादाबाद की सीट भाजपा के खाते में आई है, जबकि अन्य सीटों के अभी परिणाम नही आये हैं.
शिक्षक-स्नातक की 11 में से 5 सीटों के नतीजे आ चुके हैं. इसमें भाजपा ने चार और सपा ने एक जीती है. भाजपा ने मेरठ टीचर, मेरठ ग्रेजुएट, बरेली टीचर और लखनऊ टीचर जीत ली है. जबकि सपा ने वाराणसी टीचर जीती है. बाकी सीटों पर गणना जारी है.
इसमें भाजपा दो और सपा चार सीटों पर आगे हैं. भाजपा गोरखपुर शिक्षक और आगरा स्नातक पर आगे है. सपा वाराणसी स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक और झांसी स्नातक सीटों पर आगे है.
लखनऊ में शिक्षक एमएलसी सीट भाजपा के नाम
परिषद के शिक्षक एवं स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों पर हुए चुनावों में लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी ने जीत हासिल की है.
इसी तरह मेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक और स्नातक सीट पर लगातार दूसरी बार भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हैं. शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा 18099 वोट हासिल कर विजयी रहे. स्नातक स्सीट पर भाजपा के दिनेश गोयल 24928 वोट हासिल कर विजयी रहे हैं.
वहीं, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट से भाजपा के हरिसिंह ढिल्लो ने जीत दर्ज की है. बाकी सीटों पर अभी मतगणना चल रही है.