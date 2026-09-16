भीलवाड़ा: पहली बार पार्षद बनीं जसवंत कंवर भाजपा की मेयर प्रत्याशी घोषित, बोलींं- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ
जसवंत कंवर भीलवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आई हैं.
Published : September 16, 2026 at 2:27 PM IST
भीलवाड़ा: नगर निगम में भाजपा की ओर से एम.ए. इतिहास तक पढ़ी-लिखी, एक साधारण और पहली बार पार्षद बनीं 38 वर्षीय महिला कार्यकर्ता को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है. इस अवसर पर महापौर प्रत्याशी ने कहा कि "भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो एक साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाती है. मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी बनाया गया है. मैं महिला सशक्तिकरण के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करूंगी. इसके साथ ही, निगम में जो भी महिलाएं हमारे पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचेंगी, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी."
भाजपा नेताओं का जताया आभार: भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी जसवंत कंवर ने कहा कि "आज मुझे भीलवाड़ा नगर निगम की पहली महिला महापौर के लिए भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है. इसका श्रेय मैं मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा जिला संगठन और जिले के सांसद व विधायकों को देती हूं. मुझे प्रत्याशी बनाने में बीजेपी के सभी विजयी पार्षदों ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है. मैं एक महिला हूं और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की जो जन-कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें शहरी क्षेत्र में लागू करूंगी ताकि अंतिम पंक्ति में बैठी महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने मुझे प्रत्याशी बनाकर जो भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी."
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हर संभव मदद करने का भरोसा: जसवंत कंवर ने कहा कि "भाजपा की यह रीति और नीति रही है कि वह अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी उच्च पद पर पहुंचाती है. मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था और कभी नहीं सोचा था कि मैं महापौर पद की प्रत्याशी बनूंगी. महिलाओं की जो भी पीड़ा होगी, जब वे अपनी समस्याएं लेकर निगम पहुंचेंगी, तो मेरे निर्वाचित होने के बाद मैं उनकी पीड़ा और मन की बात को बेहतर ढंग से समझ पाऊंगी, जो भी पीड़ित महिला मुझसे मिलकर उम्मीदें रखेगी, मैं उसकी हर बात समझूंगी और हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगी."
वार्ड नंबर 9 से जीतकर आई हैं जसवंत: भाजपा महापौर प्रत्याशी जसवंत कंवर का जन्म भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में हुआ था और उनका ससुराल भीलवाड़ा में है. जसवंत कंवर ने बी.ए. राजनीति विज्ञान और एम.ए. इतिहास में की है. उन्होंने भीलवाड़ा निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अपनी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी खुशबू शर्मा को 2165 वोटों से पराजित किया था.
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