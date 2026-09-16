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भीलवाड़ा: पहली बार पार्षद बनीं जसवंत कंवर भाजपा की मेयर प्रत्याशी घोषित, बोलींं- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

भीलवाड़ा नगर निगम मेयर प्रत्याशी जसवंत कंवर ( ETV Bharat Bhilwara )